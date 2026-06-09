سنیتا مارشل کی بھولنے کی عادت پر گھریلو معاملات خراب کرنے کا باعث بن جاتی ہے، حسن احمد کا انکشاف

سنیتا خود بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ان کی یادداشت کبھی کبھار انہیں دھوکا دے جاتی ہے، حسن احمد

ویب ڈیسک June 09, 2026
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پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار حسن احمد نے اپنی اہلیہ اور معروف ماڈل و اداکارہ سنیتا مارشل کے بارے میں ایک دلچسپ ذاتی بات شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہیں بعض اوقات چیزیں یاد رکھنے میں دشواری پیش آتی ہے، جس کا اثر روزمرہ معاملات اور باہمی رابطوں پر بھی پڑتا ہے۔

ایک حالیہ گفتگو کے دوران حسن احمد نے کہا کہ سنیتا مارشل خود بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ان کی یادداشت کبھی کبھار انہیں دھوکا دے جاتی ہے۔ خاص طور پر بچوں کی سرگرمیوں، اسکول کے معاملات اور گھریلو منصوبہ بندی سے متعلق گفتگو میں ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ سنیتا کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ضروری معلومات پہلے ہی شیئر کر چکی ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات درحقیقت ہوئی ہی نہیں تھی۔

اداکار کے مطابق اکثر ایسا منظر پیش آتا ہے کہ سنیتا سمجھتی ہیں انہوں نے تمام تفصیلات انہیں پہلے ہی بتا دی ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس نکلتی ہے۔ اس صورتحال کے باعث کبھی کبھار غلط فہمیاں بھی جنم لیتی ہیں اور معمولی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔

حسن احمد نے بتایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ سنیتا مارشل نے بھی اس مسئلے کو تسلیم کر لیا ہے، جس کے بعد دونوں نے روزمرہ معاملات کو زیادہ منظم انداز میں چلانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ اہم امور اور منصوبوں کے حوالے سے زیادہ احتیاط برتتے ہیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی یا بھول چوک سے بچا جا سکے۔

اداکار نے یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ یہ صورتحال بعض اوقات مشکلات پیدا کر دیتی ہے، تاہم باہمی سمجھ بوجھ اور تعاون کے ذریعے وہ ان معاملات کو خوش اسلوبی سے سنبھال لیتے ہیں۔ حسن احمد کی اس کھل کر کی گئی گفتگو کو سوشل میڈیا صارفین بھی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور کئی مداحوں نے اسے ایک عام گھریلو مسئلہ قرار دیتے ہوئے جوڑے کی صاف گوئی کو سراہا ہے۔
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