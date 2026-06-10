فوٹو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام نے آخرکار گرڈ میں موجود تصاویر کو ترتیب دینے فیچر متعارف کرا دیا۔
صارفین جس فیچر کا طویل عرصے سے انتظار تھا اب اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پروفائل کی گرِڈ میں موجود پوسٹس کو اپنی پسند کے مطابق کسی بھی پوزیشن پر رکھ سکیں گے، قطع نظر اس کے کہ وہ پوسٹ کبھی بھی شیئر کی گئی ہو۔
ٹیکنالوجی کمپنی میٹا کے مطابق یہ سہولت دنیا بھر کے صارفین کے لیے دستیاب ہونا شروع ہو گئی ہے۔
میٹا نے نے بتایا کہ کمپنی جانتی ہے کہ صارفین کافی عرصے سے اس فیچر کا انتظار کر رہے تھے لیکن کمپنی اسے درست طریقے سے متعارف کرانا چاہتی تھی۔
یہ فیچر استعمال کرتے ہوئے صارفین نے اگر کوئی پوسٹ پِن کر رکھی ہے تو وہ پروفائل کے اوپر ہی رہے گی اور ری آرڈر گرِڈ اسکرین میں دھندلی دکھائی دے گی، یعنی اسے وہاں سے منتقل نہیں کیا جا سکے گا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فیچر کی جھلک پہلی بار 2022 میں اس وقت سامنے آئی تھی جب ایپ فیچرز کی قبل از وقت نشاندہی کرنے والے الیسینڈرو پیلوزی نے انسٹاگرام کے اندر ایڈٹ گرِڈ نامی آپشن دریافت کیا تھا۔
یہ فیچر انسٹاگرام کے سربراہ ایڈم موسیری کے اعلان کے تقریباً ایک سال بعد متعارف کرایا گیا ہے۔