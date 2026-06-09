کراچی سے خاتون سمیت 5 منشیات فروش گرفتار

قائد آباد میں کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی 17 کلو چرس جبکہ گزری سے گرفتار ملزمان سے آئس برآمد ہوئی

منور خان June 09, 2026
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شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے دو کارروائیاں کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار اور منشیات برآمد کرلی۔

تفصیلات کے مطابق قائد آباد پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف ٹارگٹڈ کارروائی کے دوران 3 ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کی 17 کلو چرس برآمد کرلی جبکہ اسپیشل انویسٹی گیشن پولیس نے گزری میں چھاپہ مار کر آن لائن منشیات فروخت کرنے والے خاتون سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر کے آئس برآمد کرلی۔

ترجمان ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کے مطابق قائد آباد پولیس نے بسم اللہ کالونی میں ٹارگٹڈ کارروائی کے دوران 3 ملزمان کو گرفتار کر کے 25 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 17 کلو چرس برآمد کرلی۔

گرفتار ملزمان کی شناخت جل حبیب ، ناصر حبیب اور شیراز کے نام سے کی گئی۔ ترجمان کے مطابق برآمد کی جانے والی منشیات گرفتار ملزمان نے گھر کے اندر چھپا کر رکھی تھی جو کہ شہر کے مختلف پوش علاقوں میں فروخت کی جانی تھی۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان مختلف علاقوں میں منشیات فروشی کا خفیہ نیٹ ورک چلا رہے تھے ، قائد آباد پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔

دوسری جانب اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) سی آئی اے پولیس نے آن لائن منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران خاتون سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان کے مطابق ایس آئی یو پولیس گزری تھانے کی حدود میں کامیاب چھاپہ مار کارروائی کے دوران محمد احسان ولد عبدالرشید اور حنا ناز زوجہ شکیل احمد کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 62 گرام آئس برآمد کرلی۔

ترجمان کے مطابق ملزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران اعتراف کیا ہے کہ وہ بدنام زمانہ عباس بلوچ گینگ کے کارندے ہیں اور آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے منشیات کی فروخت و ترسیل میں ملوث ہیں جبکہ ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں میں منیشات کی ڈیلیوری بھی کرتے ہیں۔

ایس آئی یو پولیس نے خاتون سمیت 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے اور اس حوالے سے ان کے نیٹ ورک میں شامل دیگر کارندوں کے حوالے سے تفیتش کا عمل جاری ہے ۔
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