جنوبی کوریا: حکومت قیدیوں کے لیے اے سی لگانے کے فیصلے پر ڈٹ گئی

حکومت کو فیصلے پر شدید عوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا

ویب ڈیسک June 09, 2026
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جنوبی کوریا کی حکومت نے عوامی تنقید اور مخالفت کے باوجود جیلوں میں ایئر کنڈیشننگ فراہم کرنے کے منصوبے پر عمل جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔

ملک کی وزارتِ انصاف کے مطابق جیلوں میں کولنگ سسٹم کی اپ گریڈیشن پر تقریباً 7 لاکھ 79 ہزار ڈالر خرچ ہوں گے۔

وزارت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد شدید گرمی سے قیدیوں اور جیل کے عملے، خصوصاً کمزور اور حساس افراد، کی جان و صحت کا تحفظ کرنا ہے۔

حکومت کے اس اقدام پر عوام کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ٹیکس دہندگان کے پیسے قیدیوں کی سہولت پر کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں۔

تاہم، وزارتِ انصاف نے اس منصوبے کا دفاع کرتے ہوئے واضح کیا کہ اے سی براہِ راست قیدیوں کی کوٹھڑیوں میں نہیں بلکہ راہداریوں (کوریڈورز) میں نصب کیے جائیں گے تاکہ ٹھنڈی ہوا بالواسطہ طور پر اندر پہنچ سکے۔

حکام کے مطابق ترجیح ان جیل وارڈز کو دی جائے گی جہاں عمر رسیدہ قیدی موجود ہیں، معذور افراد قید ہیں اور دائمی بیماریوں میں مبتلا قیدی رکھے گئے ہیں۔

اس کے علاوہ خواتین کے بعض یونٹس بھی منتخب کیے گئے ہیں، جہاں گنجائش سے زیادہ قیدی، جسمانی کمزوری اور مجموعی حراستی حالات کو مدنظر رکھا گیا ہے۔

وزارتِ انصاف کا مؤقف ہے کہ شدید گرمی کے خطرات سے دوچار قیدیوں کی جان اور جسمانی سلامتی کے تحفظ کے لیے یہ کم از کم اقدام ہے جو حکومت کر سکتی ہے۔
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جنوبی کوریا: حکومت قیدیوں کے لیے اے سی لگانے کے فیصلے پر ڈٹ گئی

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