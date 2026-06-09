آئی او ایس 27: ایپل نے فولڈ ایبل آئی فون کا اشارہ دے دیا

یہ اشارے حال ہی متعارف کرائے گئے آئی او ایس 27 ڈیویلپر بیٹا ورژن میں دیکھے گئے ہیں

ویب ڈیسک June 09, 2026
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ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے اپنا آئی او ایس 27 کا ڈیویلپر بیٹا ورژن متعارف کرا دیا۔ اس ورژن میں کمپنی نے اپ ڈیٹ کے لیے ایسا کوڈ شامل کیا ہے جو صرف فولڈ ایبل آئی فون سے ہی تعلق رکھ سکتا ہے۔

ایپل نے اپنے آئی او ایس 27 کی رُونمائی کی جو رواں برس ریلیز کیا جائے۔ جب اس کو جاری کی جائے گا تو اس میں پہلے فولڈ ایبل آئی فون ’آئی فون الٹرا‘ کے لیے سپورٹ شامل ہوگی۔

متوقع فولڈیبل ڈیوائس سے متعلق خیال کیا جا رہا ہے کہ ہے کہ یہ دو ایپس کو ساتھ ساتھ چلانے (سائیڈ بائی سائیڈ ایپ ملٹی ٹاسکنگ) اور آئی پیڈ کی طرح کے ایپ لے آؤٹ رکھتی ہوگئی۔

ٹیک ماہر سیم ہینری گولڈکی نشاندہی کے مطابق آئی او ایس 27 کے فریم ورکس میں ’فولڈ اسٹیٹ‘ اور ’اینگل ڈگریز‘ کے ریفرنسز ملتے ہیں۔

اس کے علاوہ کوڈ میں بلٹ اِن ڈسپلے کی تعداد جانچنے سے متعلق فنکشنز بھی موجود ہیں۔

ٹیک ویب سائٹ 9ٹو5 میک نے ان ریفرنسز کی موجودگی کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ ایسا کوئی کوڈ آئی او ایس 26 میں موجود نہیں تھا۔

یہ ریفرینسز صرف ڈیویلپر فریم ورکس میں ہی نہیں بلکہ آئی او ایس 27 کے کوڈ میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔
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