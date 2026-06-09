نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام علی سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور اغوا ہونے والے جہاز ایم ٹی آنر 25 پر سوار پاکستانی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صورت حال پر پاکستان کی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یرغمالیوں کی خیریت، ان کی جلد از جلد رہائی اور محفوظ وطن واپسی کی اہمیت پر زور دیا۔
صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام علی نے یقین دہانی کرائی کہ ان کی حکومت یرغمالیوں کی جلد از جلد رہائی کے لیے مخلصانہ اور مسلسل کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
مزید بتایا گیا کہ پاکستان اپریل 2026 میں صومالیہ کے ساحل کے قریب جہاز کے اغوا کے بعد سے صومالی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اس معاملے کے حل تک قریبی رابطہ اور باہمی تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور صومالیہ کے درمیان دوطرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار بھی کیا اور صومالیہ کے وزیر خارجہ نے خطے میں پاکستان کی تعمیری ثالثی اور سفارتی کوششوں کو سراہا۔