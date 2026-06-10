بنگلادیش نے 21 سال بعد آسٹریلیا کیخلاف ون ڈے میچ میں فتح حاصل کرلی

بارش کے باعث بنگلادیشی ٹیم کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت فاتح قرار دیا گیا

ویب ڈیسک June 10, 2026
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فاسٹ بولر ناہید رانا نے آسٹریلوی ٹیم کو بھی نشانہ بنا لیا، تباہ کن بولنگ کی بدولت بنگلہ دیش نے بارش سے متاثرہ  پہلے ون ڈے میں آسٹریلیا کو ڈی ایس ایل میتھڈ پر 86 رنز سے شکست دے دی۔

میزبان ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹ پر 284 رنز بنائے، مصدق حسین 86 رنز پر ناقابل شکست رہے، نجم الحسن شانتو نے 67  اور تنزید حسین نے 54 رنز بنائے، نیتھن ایلس نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

اننگز بریک کے دوران بارش کی وجہ سے کھیل کا دوبارہ آغاز تاخیر کا شکار ہوا، آغاز کے بعد جب آسٹریلیا کا اسکور 42.2 اوورز میں 9 وکٹ پر 191 تک پہنچا تو خراب موسم کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا جو دوبارہ شروع نہیں کیا جاسکا۔

 اس وقت ڈی آر ایس پر آسٹریلیا 86 رنز دور تھا، اسی وجہ سے اسے ناکام قرار دیا گیا، کیمرون گرین 52 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے، ناہید رانا نے 4 شکار کیے۔

واضح رہے کہ بنگلا دیش نے  آسٹریلیا کے خلاف 21 سال بعد ون ڈے کرکٹ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سے قبل بنگلا دیش نے آخری بار 18 جون 2005 کو کارڈف میں آسٹریلیا کو ون ڈے میچ میں شکست دی تھی۔
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