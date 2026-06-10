بنگلادیش سرحد پر بھارتی  جارحیت؛ مغربی بنگال کے مہاجرین پر قیامت ٹوٹ پڑی

انتہا پسندمودی حکومت بنگلادیشیوں پر ظلم ڈھا کر اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے

ویب ڈیسک June 10, 2026
facebook whatsup

بھارت کی مودی سرکار بنگلادیش سرحد پر ظلم و جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں مغربی بنگال کے مہاجرین پر قیامت ٹوٹ  رہی ہے۔

انتہا پسندمودی حکومت بنگلادیشیوں پر ظلم ڈھا کر اپنی ناکامی چھپانے کی  کوشش کر رہی ہے ۔ مودی سرکار عوام کی مشکلات نظر انداز کر کے صرف سرحد پر دہشت پھیلا رہی ہے۔

عالمی جریدے الجزیرہ کے مطابق بنگلا دیشی خواتین اور بچوں کو بھارتی فورسز نے بغیر کھانا پانی کے سرحد پر چھوڑ دیا  ہے۔ بھارتی سرحدی فورسز نے بنگلا دیشی مہاجرین کو 11 دن قید رکھ کر رات کو سرحد پر پھینک  دیا۔

رپورٹ کے مطابق بھارتی فورسز  نے سرکاری کاغذات والے بنگلا دیشیوں کو بھی بے رحمی سے سرحد پار بھیج دیا ہے۔ مودی حکومت نے بنگلا دیشی سرحد پر نئی خاردار تار لگا کر معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے ۔

عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی ظالمانہ کارروائیوں سے خطے میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ مودی حکومت  بھارت کو عالمی سطح پر بدنام کر کے صرف نفرت کی آگ بھڑکا رہی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا نے ایران کی 9 شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دیں

Express News

چین میں دھماکا، 7 افراد ہلاک 17 زخمی

Express News

ایران کے اُردن میں امریکی اڈے پر 12 میزائل حملے

Express News

ٹرمپ خاندان کی کرپٹو کمائی بے نقاب، ڈیڑھ سال میں 2.3 ارب ڈالر کما لیے

Express News

وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کا قومی کھیل ہاکی کی بحالی کیلئے بڑا اقدام

Express News

مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی، امریکا نے اپنے شہریوں کو نئی سفری ہدایات جاری کردیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو