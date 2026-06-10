ایران کا بڑا جوابی وار! امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کی ویڈیو منظر عام پر آگئی

تہران: ایران کی جانب سے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر کیے گئے مبینہ میزائل حملوں کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے، جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی امریکا کی جانب سے جنوبی ایران میں کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی۔ ایرانی فوجی کمان خاتم الانبیا ہیڈکوارٹرز کے جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خطے میں موجود بعض امریکی فوجی اڈوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔
ایرانی میڈیا کی جانب سے نشر کی گئی ویڈیو میں مختلف میزائلوں کی لانچنگ اور اہداف کی جانب پیش قدمی کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حملوں میں قدر، عماد اور خیبر شکن نامی طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کیے گئے۔
ایرانی ذرائع ابلاغ کا دعویٰ ہے کہ بحرین اور اردن میں موجود امریکی فوجی تنصیبات ان حملوں کا ہدف تھیں۔ تاہم امریکی حکام کی جانب سے ان دعوؤں کی مکمل تصدیق یا تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔
ایران نے اس سے قبل بھی اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین، مفادات اور فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اگر خطے میں امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو مزید سخت ردعمل بھی سامنے آسکتا ہے۔
دوسری جانب خطے کی صورتحال پر عالمی برادری گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور کئی ممالک نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی میں اضافے کے بجائے سفارتی راستہ اختیار کریں تاکہ کسی بڑے علاقائی تصادم سے بچا جا سکے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ واقعات نے مشرق وسطیٰ کی سکیورٹی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور آنے والے دنوں میں خطے کی صورتحال عالمی سیاست اور معیشت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔