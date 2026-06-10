لاہور ایئرپورٹ پر ملکی و غیر ملکی 15 پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، مسافر پریشان

بیرون ملک سے آنے والی پروازوں کی تاخیر کے باعث جانے والی بھی متاثر، طیاروں میں فنی خرابی بھی اہم وجہ قرار

ویب ڈیسک June 10, 2026
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پاکستانی پروفیشنلز کی یہ کھیپ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور سے روانہ ہوئی، جواد سہراب ملک —فائل فوٹو
لاہور:

علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد اور روانگی کا شیڈول متاثر ہونے کے باعث متعدد ملکی و غیر ملکی فلائٹس تاخیر کا شکار رہیں، جس سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔

ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق مختلف ایئرلائنز کی آنے والی پروازوں میں تاخیر کے باعث روانہ ہونے والی پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہوا اور کئی پروازیں مقررہ وقت سے کئی کئی گھنٹے بعد روانہ ہوئیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ، جدہ، استنبول، کولمبو، دبئی اور شارجہ جانے والی مجموعی طور پر 15 پروازیں 2 سے 7 گھنٹے تک تاخیر کا شکار رہیں۔

پروازوں کی روانگی میں غیر معمولی تاخیر کے باعث مسافروں کو ایئرپورٹ پر طویل انتظار کرنا پڑا جبکہ سفری شیڈول بھی متاثر ہوئے۔

ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق بعض ایئرلائنز کے طیاروں میں فنی خرابیوں کے باعث بھی پروازوں کی روانگی میں تاخیر ہوئی، جس کے نتیجے میں آمد اور روانگی دونوں آپریشنز متاثر رہے۔
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