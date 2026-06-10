کرن تعبیر کی سرجری کامیاب، اسپتال سے صحتیابی سے متعلق آگاہ کردیا

سرجری کے بعد کرن تعبیر نے اپنی صحت سے متعلق تازہ اپ ڈیٹ بھی شیئر کی ہے

ویب ڈیسک June 10, 2026
facebook whatsup

پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ کرن تعبیر ہاتھ میں فریکچر کے باعث اسپتال منتقل ہوگئیں، جہاں ان کی سرجری کی گئی۔

اداکارہ نے اس سے قبل سوشل میڈیا پر مداحوں کو آگاہ کیا تھا کہ ان کے ہاتھ کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی ہے جس کے باعث انہیں آپریشن کروانا پڑے گا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سرجری کے بعد کرن تعبیر نے اپنی صحت سے متعلق تازہ اپ ڈیٹ بھی شیئر کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا آپریشن کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے اور وہ اب بتدریج صحتیابی کے مرحلے سے گزر رہی ہیں۔

اداکارہ کی پوسٹ پر مداحوں کی بڑی تعداد نے ان کے لیے نیک خواہشات اور مکمل صحتیابی کی دعائیں کی ہیں۔ بعض سوشل میڈیا صارفین نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ وہ نظرِ بد کا شکار ہو گئی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واضح رہے کہ کرن تعبیر پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک نمایاں نام ہیں اور وہ ’میں برائے فروخت‘، ’دل کا دروازہ‘، ’شکرانہ‘، ’سایہ‘، ’پری زاد‘، ’حقیقت‘، ’اڑان‘ اور ’چاہت ہوئی تیرے نام‘ سمیت متعدد کامیاب ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

صنم سعید نے اپنی صورت اور حلیے پر ہونے والے منفی تبصروں کا جواب دے دیا

Express News

بھارت کے سینئر فلم ساز انتقال کرگئے، فلمی دنیا سوگوار

Express News

رومانوی اداکار سنتوش کمار کو مداحوں سے بچھڑے 44 برس گزر گئے

Express News

ماہرہ خان کی شاہ چارلس سے ملاقات، برطانیہ کے بادشاہ نے فلاحی کاموں کو بھی سراہا

Express News

عورت ہونا جرم ہے؟ مادھوری ڈکشٹ کی نئی فلم نے تہلکہ مچا دیا

Express News

فلم ’پیڈی‘ میں جھانوی کپور اور رام چرن نے کتنا معاوضہ لیا؟ تفصیلات سامنے آگئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو