ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب جدید امریکی ڈرون مار گرانے کی ویڈیو جاری کردی

ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی آبنائے ہرمز کے قریب جاری کشیدگی کے دوران کی گئی

ویب ڈیسک June 10, 2026
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ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جدید فضائی دفاعی نظام نے جنوبی ایران کے علاقے میں ایک امریکی ایم کیو نائن ریپر ڈرون کو مار گرایا ہے۔

ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی آبنائے ہرمز کے قریب جاری کشیدگی کے دوران کی گئی۔

ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے مطابق امریکی ریپر ڈرون خلیج فارس کے شمالی حصے سے جنگی علاقے کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ایرانی فضائی دفاعی یونٹس نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔

ایرانی بیان میں کہا گیا کہ ڈرون کو صوبہ بوشہر کے شہر جم کے قریب فضائی حدود میں مار گرایا گیا۔

ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ڈرون کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب خطے میں فوجی سرگرمیاں جاری تھیں۔

دوسری جانب امریکی فوج کی جانب سے فوری طور پر اس دعوے کی آزادانہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ نے حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف کارروائیوں اور آبنائے ہرمز کے قریب فوجی آپریشنز کی تصدیق کی ہے۔

فوجی ماہرین کے مطابق ریپر امریکی فضائیہ اور انٹیلی جنس اداروں کا ایک جدید ڈرون ہے جو نگرانی، جاسوسی اور ہدفی حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ڈرون کی تباہی کی خبر خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم سمجھی جا رہی ہے۔
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