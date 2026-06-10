پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 20 کے افسر یاور حسین نے پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل کا چارج سنبھال لیا۔
یاور حسین کو ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر بین الصوبائی رابطہ (IPC) ڈویژن کے تحت پی ایس بی میں تعینات کیا گیا ہے، اپنی تقرری سے قبل وہ حکومتِ پنجاب میں خدمات انجام دے رہے تھے۔
عہدہ سنبھالنے کے بعد یاور حسین نے ملک بھر میں کھیلوں کو فروغ دینے اور کھلاڑیوں، کوچز اور اسپورٹس فیڈریشنز کے لیے ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے نچلی سطح پر کھیلوں کی ترقی، ٹیلنٹ کی شناخت، صلاحیت کی تعمیر اور پاکستانی کھلاڑیوں کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بہترین کارکردگی دکھانے میں مدد کے لیے جدید سہولیات کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے پی ایس بی کے قومی کھیلوں کی فیڈریشنوں، صوبائی حکومتوں، تعلیمی اداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا تاکہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جا سکیں اور ملک میں ایک متحرک کھیلوں کی ثقافت کو فروغ دیا جا سکے۔
پی ایس بی کے عہدیداروں اور عملے نے یاور حسین کا خیرمقدم کیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کی قیادت اور انتظامی مہارت پاکستان میں کھیلوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔