یاور حسین نے پاکستان اسپورٹس بورڈ  کے ڈائریکٹر جنرل کا چارج سنبھال لیا

یاور حسین کو ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر بین الصوبائی رابطہ ڈویژن کے تحت پی ایس بی میں تعینات کیا گیا ہے

ویب ڈیسک June 10, 2026
facebook whatsup

پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 20 کے افسر یاور حسین نے پاکستان اسپورٹس بورڈ  کے ڈائریکٹر جنرل کا چارج سنبھال لیا۔

یاور حسین کو ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر بین الصوبائی رابطہ (IPC) ڈویژن کے تحت پی ایس بی میں تعینات کیا گیا ہے، اپنی تقرری سے قبل وہ حکومتِ پنجاب میں خدمات انجام دے رہے تھے۔

عہدہ سنبھالنے کے بعد یاور حسین نے ملک بھر میں کھیلوں کو فروغ دینے اور کھلاڑیوں، کوچز اور اسپورٹس فیڈریشنز کے لیے ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔

انہوں نے نچلی سطح پر کھیلوں کی ترقی، ٹیلنٹ کی شناخت، صلاحیت کی تعمیر اور پاکستانی کھلاڑیوں کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بہترین کارکردگی دکھانے میں مدد کے لیے جدید سہولیات کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا۔

انہوں نے پی ایس بی کے قومی کھیلوں کی فیڈریشنوں، صوبائی حکومتوں، تعلیمی اداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا تاکہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جا سکیں اور ملک میں ایک متحرک کھیلوں کی ثقافت کو فروغ دیا جا سکے۔

پی ایس بی کے عہدیداروں اور عملے نے یاور حسین کا خیرمقدم کیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کی قیادت اور انتظامی مہارت پاکستان میں کھیلوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

افریقی فٹبال ریفری کو امریکا نے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا، وطن واپسی پر شاندار استقبال

Express News

پاکستان فٹبال کی تاریخی فتح، نئی کامیابیوں کا آغاز

Express News

پاکستان نے افغانستان کو شکست دیکر 74 سال بعد فٹبال کا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ جیت لیا

Express News

بنگلا دیشی کرکٹر ناہید رانا  کو آسٹریلیا کیخلاف شاندار بولنگ مہنگی پڑگئی

Express News

سابق ٹیسٹ کپتان یونس خان نے پی سی بی کیساتھ کام کرنے کیلیے رضامندی ظاہر کردی

Express News

پاکستان آرمی نے 31 ویں نیشنل ٹیبل ٹینس چیمپین شپ جیت کر اپنے اعزاز کا کامیاب دفاع کیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو