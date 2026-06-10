لاہور:فیکٹری میں لفٹ گرنے سے ایک شخص جاض بحق، 2 شدید زخمی

ریسکیو 1122 کے مطابق کال موصول ہوئی کہ تین افراد لفٹ میں سوار تھے کہ اچانک لفٹ نیچے گر گئی

ویب ڈیسک June 10, 2026
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لاہور کے علاقے سگیاں 80 فٹ روڈ پر واقع ایک فیکٹری میں لفٹ گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔

ریسکیو 1122 کے مطابق کال موصول ہوئی کہ تین افراد لفٹ میں سوار تھے کہ اچانک لفٹ نیچے گر گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے۔

ریسکیو حکام کے مطابق امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد قریبی سرکاری میو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔

واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں جبکہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
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