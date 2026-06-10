بھارتی آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا سے متعلق بری خبر!

اس متعلق بی سی سی آئی کی جانب سے باضابطہ اعلان کیا جانا باقی ہے

ویب ڈیسک June 10, 2026
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بھارتی آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا افغانستان کے خلاف ایک روزہ سیریز سے انجری کے باعث باہر ہوگئے۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان سیریز کا پہلا میچ 13 جون بروز ہفتہ کو دھرمسالا میں کھیلا جائے گا۔

کرک انفو کے مطابق ہاردک پانڈیا بنگالورو میں بی سی سی آئی کے سینٹر آف ایکسیلنس میں ٹریننگ کے دوران ٹانگ پر چوٹ لگی۔

سلیکٹرز کی جانب سے روہت شرما اور ہاردک پانڈیا دونوں کو ان کی انجریز سے فٹنس کلیئرنس کی شرط پر ایک روزہ سیریز کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا۔

ہاردک پانڈیا کی انجری سے متعلق وضاحت سامنے نہ آنے کے باوجود بی سی سی آئی سیکریٹری دیواجیت سائیکیا کا کہنا تھا کہ وہ ری ہیب کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس میں ہیں۔

نتیش کمار ریڈی بھارتی اسکواڈ کا حصہ ہیں جبکہ بی سی سی آئی کو ہاردک پانڈیا کے سیریز سے باہر ہوجانے سے متعلق باضابطہ طور پر اعلان کرنا باقی ہے۔
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