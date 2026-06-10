خطے میں جاری کشیدگی ختم بھی ہو جائے تو اس کے اثرات اگلے سال تک رہیں گے، وزیر خزانہ

ایف بی آر کے محصولات اہداف پورے ہوں یا نہیں ٹیکس میں اضافہ ہونا بہتری ہے، سینیٹر محمد اورنگزیب کا خطاب

ویب ڈیسک June 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل

وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ایران امریکا کشیدگی ختم بھی ہوجائے تو اس کے معیشت پر پڑھنے والے اثرات اگلے سال تک رہیں گے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت اجلاس میں وزیرخزانہ نےسینیٹ اجلاس میں معاشی صورتحال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ کل اقتصادی سروے پیش کرنے کا جا رہا ہوں، جس میں بہت سے حقائق سامنے آئیں گے اور باقی دیگر مواقعوں پر سامنے لائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، دعا گو ہیں پاکستان کی قیادت اس مسئلے کے حل میں کامیاب ہو، مجموعی طور پر پہلے تین ہفتوں میں 129 ارب کی سبسڈی دی گئی جس پر بڑی تنقید بھی سامنے آئی، سبسڈی کو کیٹرگرائز کرنے کے حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا پھر اس کو مخصوص لوگوں تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس، قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری

وزیر خزانہ نے کہا کہ خطے کی صورتحال کے باعث تمام صوبائی حکومتوں نے بھی ساتھ دیا، خیبرپختونخوا حکومت نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، وزیر اعلی کے پی کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج ای اے سی میں  بھی شریک ہوئے، صوبوں کا بار بار شکریہ ادا کر رہا ہوں کیونکہ یہ صوبائی حکومتوں کے بغیر ممکن نہیں تھا۔

سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹارگٹڈ سبسڈی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ خطے میں جاری کشیدگی ختم بھی ہو جائے تو اس کے اثرات اگلے سال تک رہیں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایف بی آر کے محصولات اہداف پورے ہوں یا نہیں ٹیکس میں اضافہ ہونا بہتری ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اہلِ پنجاب کے لیے کئی دن بعد اچھی خبر آ گئی، شہری خوش

Express News

مقبوضہ جموں و کشمیر کے شہریوں کا ایک بار پھر پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار

Express News

عمران خان، شہباز شریف ہتک عزت کیس میں اہم پیشرفت، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع بحال کردیا

Express News

پاکستان میں دہشتگردی کے پیچھے خوارج اور افغانستان کے درمیان روابط کے مزید شواہد منظر عام پر آگئے

Express News

پنجاب حکومت کا 500 ارب روپے ریونیو ہدف، 12 اداروں سے سرکاری پراپرٹیز کی تفصیلات طلب

Express News

ٹرین سروس معطل، جعفر ایکسپریس دوسرے روز بھی پشاور نہ پہنچ سکی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو