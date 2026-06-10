آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ جاری، صرف ایک پاکستانی کھلاڑی شامل

تازہ ترین رینکنگ کے مطابق انگلینڈ کے ہیری بروک نے سابق کپتان جو روٹ سے پہلی پوزیشن چھین لی

ویب ڈیسک June 10, 2026
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انگلینڈ کے ہیری بروک نے سابق کپتان جو روٹ سے آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی پوزیشن چھین لی۔

بدھ کے روز انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے جاری ہونے والی تازہ ٹیسٹ رینکنگ کے مطابق ہیری بروک پہلے، آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ ایک درجہ ترقی کے بعد دوسرے اور جو روٹ دو درجہ تنزلی کے بعد تیسری پوزیشن پر آگئے۔

آسٹریلیا کے سابق کپتان اسٹیو اسمتھ چوتھے، سری لنکا کے کمنڈو مینڈس ایک درجہ ترقی کے بعد پانچویں اور نیوزی لینڈ کے سابق کپتان کین ولیمسن ایک درجہ تنزلی کے بعد چھٹے نمبر پر ہیں۔

جنوبی افریقا کے کپتان ٹیمبا باووما ساتویں، بھارت کے کپتان شُبمن گِل دو درجہ ترقی کے بعد آٹھویں، بھارتی اوپنر یشسوی جیسوال ایک درجہ تنزلی کے بعد نویں اور سری لنکا کے دنیش چندیمل ایک درجہ تنزلی کے بعد 10 ویں پوزیشن پر آگئے۔

بولرز میں بھارت کے جسپریت بمراہ پہلے، آسٹریلیا کے مچل اسٹارک دوسرے جبکہ آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنز تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔

جنوبی افریقا کے مارکو جینسن، آسٹریلیا کے اسکاٹ بولینڈ اور پاکستان کے نعمان علی ایک ایک درجہ ترقی کے بعد بالترتیب چوتھے، پانچویں اور چھٹے نمبر پر آگئے۔

نیوزی لینڈ کے میٹ ہینری تین درجے تنزلی کے بعد ساتویں نمبر پر پہنچ گئے۔ جنوبی افریقا کے کگیسو رباڈا کی آٹھویں اور آسٹریلیا کے جوش ہیزلووڈ کی نویں پوزیشن برقرار ہے۔ انگلینڈ کے گس ایٹکنسن سات درجے ترقی کے بعد 10 ویں نمبر پر آگئے۔
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