کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اقدامات کو بھارت آپریشن سندور 2 کا نام دے رہا ہے، رانا ثنا اللہ

آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے اور کئی مطالبات مانے بھی گئے، سینیٹ میں اظہار خیال

ویب ڈیسک June 10, 2026
facebook whatsup
(فوٹو : فائل)

مسلم لیگ ن کے رہنما اور وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثنا اللہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے اور کئی مطالبات مانے بھی گئے مگر مہاجرین کی نشستیں کم کرنے کے معاملے پر ڈیڈ لاک ہے۔

سینیٹ اجلاس میں راناثنا اللہ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے آزاد کشمیر کی کالعدم عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے اور کئی مطالبات بھی مانے، وزیراعظم پاکستان نے کہا تمام مطالبات سوشل ویلفیئر کے ہیں ان کے مطالبات مان لیے جائیں۔

انہوں نے بتایا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک مطالبہ یہ تھا کہ مہاجرین کی بارہ نشستیں ختم کر دی جائیں، اُن پر منتخب اراکین کو کوئی وزارت، فنڈز اور سرکاری نوکریوں میں کوئی کوٹہ نہ دیا جائے، اگر آزاد کشمیر سے مہاجرین کی نمائندگی ختم ہو جائے گی تو ان کی یہ تحریک ختم ہو جائے گی جبکہ شہید مقبول بٹ بھی مہاجر تھے۔

رانا ثنا اللہ نے کہا کہ ایکشن کمیٹی کو یہ معلوم تھا کہ چار اگست سے پہلے انتخابات ہوں گے، ایکشن کمیٹی کا یہ مقصد تھا کہ الیکشن نہ ہونے دیے جائیں تاہم تیس مئی کو ہم نے آزاد کشمیر حکومت کو پورے 37 مطالبات کے بارے میں حساب دیا۔

انہوں نے کہا کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی  نے مطالبہ کیا تھا کہ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق والی چیزیں حلف نامے سے نکال دیں، کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا کسی جماعت سے تعلق نہیں اور نہ ہی وہ الیکشن میں حصہ لینے کو تیار نہیں۔

رانا ثنا اللہ نے کہا کہ کالعدم کمیٹی کے لوگوں نے فائرنگ کی جبکہ وہ لشکر کشی کررہے ہیں اور بھارت کے چینلز اسے آپریشن سندور 2 کا نام دے رہے ہیں۔

وزیراعظم کے مشیر نے کاہ کہ آزاد کشمیر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، کشمیر پاکستان کی شہہ رگ ہے اور ہمارے لوگوں نے اس کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کشمیرکی آزادی کی بنیاد ہی الحاق پاکستان تھی، پاکستان ہر قیمت پر آزادکشمیر کا تحفظ کرے گا، بھارت کے آلہ کار بن کر شرپسندی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اہلِ پنجاب کے لیے کئی دن بعد اچھی خبر آ گئی، شہری خوش

Express News

مقبوضہ جموں و کشمیر کے شہریوں کا ایک بار پھر پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار

Express News

عمران خان، شہباز شریف ہتک عزت کیس میں اہم پیشرفت، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع بحال کردیا

Express News

پاکستان میں دہشتگردی کے پیچھے خوارج اور افغانستان کے درمیان روابط کے مزید شواہد منظر عام پر آگئے

Express News

پنجاب حکومت کا 500 ارب روپے ریونیو ہدف، 12 اداروں سے سرکاری پراپرٹیز کی تفصیلات طلب

Express News

ٹرین سروس معطل، جعفر ایکسپریس دوسرے روز بھی پشاور نہ پہنچ سکی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو