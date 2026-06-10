فیفا ورلڈ کپ 2026 کا آغاز تاریخ میں پہلی بار تین مختلف میزبان ممالک میں منعقد ہونے والی باہم منسلک افتتاحی تقریبات سے ہوگا جو گزشتہ ورلڈ کپ ایڈیشنز کی روایتی واحد افتتاحی تقریب سے منفرد ہوگا۔
امریکا، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر 48 ٹیموں پر مشتمل توسیع شدہ ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تینوں ممالک اپنی ثقافت، شناخت اور فنونِ لطیفہ کو منفرد انداز میں پیش کریں گے جبکہ تقریبات کا مشترکہ پیغام اتحاد اور یکجہتی ہوگا۔
پہلی افتتاحی تقریب 11 جون کو میکسیکو سٹی میں ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میکسیکو اور جنوبی افریقا کے درمیان مقابلے سے قبل منعقد ہوگی۔ پاکستانی وقت کے مطابق تقریب رات 10 بجے شروع ہوگی۔
میکسیکو کی تقریب میں مقامی ثقافتی روایات، مقامی قبائلی فنکاروں، جدید لوک رقص اور رنگا رنگ "پاپیل پیکاڈو" آرٹ کو نمایاں کیا جائے گا۔ تقریب میں عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا اور برنا بوائے سمیت متعدد مقامی اور بین الاقوامی فنکار فیفا ورلڈ کپ کے آفیشل گیت پر پرفارم کریں گے۔
دوسری افتتاحی تقریب 12 جون کو ٹورنٹو میں کینیڈا اور بوسنیا و ہرزیگووینا کے درمیان میچ سے قبل منعقد ہوگی۔ پاکستانی وقت کے مطابق تقریب رات 10:30 بجے شروع ہوگی۔
کینیڈا کی تقریب "ثقافتی موزیک" کے موضوع کے گرد گھومے گی جس میں ملک کی نسلی اور ثقافتی تنوع کو موسیقی، رقص اور بصری فنون کے ذریعے اجاگر کیا جائے گا۔ اس تقریب میں ایلانس موریسیٹ، الیسیا کارا، ایلیانا، جیسی ریز، مائیکل ببلے، نورا فتحی، سنجوئے، ویجی ڈریم اور ولیم پرنس کی پرفارمنس متوقع ہے۔
تیسری اور آخری افتتاحی تقریب 13 جون کو لاس اینجلس میں امریکا اور پیراگوئے کے درمیان میچ سے قبل ہوگی۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ تقریب صبح 4:30 بجے شروع ہوگی۔
امریکی تقریب میں جدید بصری ٹیکنالوجی، منفرد کہانی بیان کرنے کے انداز اور عالمی شہرت یافتہ فنکاروں کی پرفارمنس شامل ہوگی۔ متوقع فنکاروں میں کیٹی پیری، فیوچر، انیتا، لیسا، ریما اور ٹائلا شامل ہیں۔
افتتاحی تقریبات کے اختتام کے بعد تمام توجہ فٹبال ایکشن پر مرکوز ہو جائے گی۔ ٹیمیں وارم اپ سیشنز میں حصہ لیں گی جبکہ فیفا کی روایتی پری میچ تقریبات جن میں کھلاڑیوں کی میدان میں آمد اور تعارف شامل ہے، کِک آف سے 25 منٹ قبل شروع ہوں گی۔