کراچی میں اندھی گولیوں کا راج، 40 روز میں 43 شہری زخمی

زخمی ہونے والوں میں بچے، خواتین اور بزرگ بھی شامل ہیں، پولیس اسلحے کے آزادانہ استعمال پر پابندی کے باوجود روک تھام میں ناکام

منور خان June 10, 2026
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کراچی پولیس کی ناکام حکمت عملی کی وجہ سے شہر میں اندھی گولیاں لگنے کے واقعات سامنے آرہے ہیں صرف 10 روز میں 21 جبکہ 40 روز میں 43 شہری زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق شہر میں اسلحے کے بڑھتے ہوئے بے دریغ استعمال نے شہریوں کی زندگیوں کو بدستور غیر محفوظ بنایا ہوا ہے، نامعلوم سمت سے چلنے والی گولیوں سے شہری نہ تو سڑکوں پر اور نہ ہی گھروں میں محفوظ ہیں جبکہ پولیس شہر میں اسلحے کے بڑھتے ہوئے بے دریغ استعمال پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے جس کا خمیازہ شہریوں کو نامعلوم سمتوں سے آنے والی گولیوں سے زخمی ہو کر برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔

 شہر میں گزشتہ ماہ مئی اور رواں ماہ جون کے 10 روز میں مجموعی طور پر 43 افراد نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے زخمی ہوگئے جس میں کمسن بچے ، بچیاں ، نوعمر لڑکے اور خواتین بھی شامل ہیں۔

رواں ماہ جون کے صرف 10 روز میں نامعلوم سمت کی گولیاں لگنے سے 21 افراد جبکہ گزشتہ ماہ مئی کے مہینے میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے 22 افراد زخمی ہوئے۔

شہر میں ایک ہی روز میں 4 سے 5 افراد بھی نامعلوم گولیوں کا نشانہ بنے ہیں لیکن پولیس شہر میں اسلحے بھر مار ، اس کے بے دریغ استعمال پر قابو پانے اور غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کے حوالے سے واضح حکمت اپناتی نہیں نظر آرہی۔

ترجمان کراچی پولیس کی جانب سے گزشتہ ماہ مئی میں نامعلوم سمتوں سے زخمی ہونے والے میسجز کے مطابق یکم مئی کو شیرشاہ کے علاقے پراچہ بسم اللہ ہوٹل کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 33 سالہ عبدالعزیز زخمی ہوگیا۔

بلدیہ اتحاد ٹاؤن ہزار کالونی میں 40 سالہ صبا جبکہ گلشن معمار جنجال گوٹھ میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 25 سالہ ارسلان زخمی ہوگیا، 2 مئی کو اقبال مارکیٹ کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر گیارہ میں 12 سالہ معاویہ، 3 مئی کو مومن آباد کے علاقے 70 سالہ نرگس نامعلوم سمت سے آنے والی گولی گھر کے اندر لگنے سے زخمی ہوگئی۔

لیاری کے علاقے بغدادی حب چوکی بس اسٹاپ کے قریب نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے 50 سالہ مطیع اللہ، 5 مئی کو سائٹ بی کے علاقے شیر شاہ اسٹیٹ ایونیو روڈ کے قریب 45 سالہ سمیع اللہ، 6 مئی کو مومن آباد کے علاقے اورنگی عوام کالونی میں گھر کے اندر نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 19 سالہ اصغر شاہ، 8 مئی کو زمان ٹاؤن کے علاقے عیدگاہ فیملی پارک کورنگی میں نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے 25 سالہ آسیہ زوجہ عادل زخمی ہوگئی۔

اسی طرح 9 مئی کو اقبال مارکیٹ کے علاقے اورنگی صدیق اکبر کالونی میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 30 سالہ احسان، 10 مئی کو کورنگی کے علاقے ضیا کالونی میں 24 سالہ ساجد ولد منور، آرٹلری میدان کے علاقے شارع فیصل کے قریب 25 سالہ ساجد ولد تنویر، سکھن کے علاقے 9 نمبر کے قریب 8 سالہ علینہ دختر ارشد، 16 مئی کو سپر مارکیٹ کے علاقے لیاقت آباد 4 نمبر کے قریب 30 سالہ فیضان ، عوامی کالونی کے علاقے صنعتی ایریا میں ہوٹل کے قریب 35 سالہ جان محمد ، 17 مئی کو بلدیہ 12 نمبر سیکٹر 9 میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 30 سالہ بابرہ زوجہ نذیر احمد ، 22 مئی کو سرجانی ٹاؤن شاداب فلیٹس کے قریب 40 سالہ فوذیہ زوجہ شاہد ، 23 مئی کو اتحاد ٹاؤن آفریدی چوک کے قریب 13 سالہ صمد زخمی ہوا۔

24 مئی کو عزیز آباد کے علاقے بھنگوریہ گوٹھ میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 28 سالہ امین ، 26 مئی کو شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے قائد آباد بندھ کے قریب 48 سالہ منیب، 28 مئی کو زمان ٹاؤن کورنگی ڈھائی نمبر کوسٹ گارڈ چورنگی کے قریب 10 سالہ علیشبہ دختر ادریس، سائٹ اے کے علاقے انصاف کانٹا خیبر چوک کے قریب 50 سالہ فاروق ، 30 مئی کو سول لائن کے علاقے پی آئی ڈی سی نالے کے قریب 38 سالہ ملک فرمان زخمی ہوگیا۔

ماہ جون کے 10 دنوں میں 22 شہری زخمی

 رواں ماہ جون کے 10 روز میں کے دوران یکم جون کو محمود آباد کے علاقے اختر کالونی سیکٹر سی ، گلی نمبر 7 میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 8 سالہ محمد الہم، 3 جون کو قائد آباد کے علاقے سواتی محلہ میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 15 سالہ گلاب شاہ، چاکیواڑہ کے علاقے مرزا آدم خان روڈ پر نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 12 سالہ عبدالشکور، 3 جون کو زمان ٹاؤن کے علاقے کورنگی سیکٹر 50 سی عثمان ٹاؤن میں 31 سالہ القمہ زوجہ عبدالرحیم زخمی ہوا۔

4 جون کو بریگیڈ کے علاقے لائنز ایریا میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 46 سالہ شبانہ زوجہ اسلم، 5 جون کو شہر کے مختلف علاقوں میں نامعلوم سمت سے گولیاں لگے سے 5 افراد زخمی ہوگئے جس میں گلستان جوہر کے علاقے بلاک 6 گل چوک کے قریب 2 سالہ عثمان ، لیاقت آباد کے علاقے 5 نمبر میں فلیٹ کے اندر نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 30 سالہ شمائلہ۔

ملیر سٹی کے علاقے غریب آباد میں 26 سالہ گلفام، آرام باغ کے علاقے مکہ اسٹور محمد بن قاسم روڈ کے قریب 17 سالہ سید محمد گلشیر جبکہ سرجانی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر سیون ڈی میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 16 سالہ ماہ نور دختر اسلم زخمی ہوگئی۔

6 جون کو جیکسن کے علاقے کیماڑی سکندر آباد میں 28 سالہ عمیر حبیب ، بلوچ کالونی کے علاقے منظور کالونی میں 35 سالہ ارشاد ، گلشن معمار کے علاقے نور محمد گوٹھ میں 7 سالہ حسین ، اورنگی ٹاؤن کے علاقے علیگڑھ مارکیٹ کے قریب 6 سالہ حذیفہ زخمی ہوگیا۔

7 جون کو لانڈھی کے علاقے 36 بی گلی نمبر 29 میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 40 سالہ اسمٰعیل ، قائد آباد مظفر آباد گلی نمبر 27 میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 75 سالہ سلمٰی زوجہ اشرف ، قائد آباد کے علاقے شیر پاؤ گلی نمبر 5 میں 50 سالہ صواب گل جبکہ اتحاد ٹاؤن قائمخانی کالونی میں نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے 2 سالہ زرناب دختر شان زخمی ہوگئی۔

اسی طرح 8 جون کو پیر آباد کے علاقے فرنٹیئر کالونی ایک نمبر کیکر گراؤنڈ کے قریب نامعلوم سمت کی گولی لگنے سے 25 سالہ جاوید ، اقبال مارکیٹ اورنگی ساڑھے گیارہ سندھ گوٹھ کے قریب نامعلوم سمت کی گولی لگنے سے 7 سالہ زینب زخمی ہوگئی جبکہ 10 جون زمان ٹاؤن کے علاقے کورنگی سیکٹر 50 اے روٹ 17 کے بس اسٹاپ کے قریب 40 سالہ ندیم نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے زخمی ہوگیا۔

شہر میں نامعلوم سمت سے شہریوں کے زخمی ہونے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہر میں جنگل کا قانون رائج ہے اور شہری نامعلوم سمت کی اندھی گولی سے بلکل ہی غیر محفوظ دکھائی دیتے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ راہ چلتے یا گھر کے اندر نامعلوم سمت سے آنے والی گولی اس کی زندگی کا کیا فیصلہ کرتی ہے۔

شہر میں اسلحے کے بھرمار اور اس کے غیر قانونی بے دریغ استعمال کو روکنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا جس کا خمیازہ شہری روز کی بنیاد پر بھگت رہے ہیں جبکہ پولیس افسران کی جانب سے امن و امان کے حوالے سے بلند و بانگ ضرور کیے جاتے ہیں۔
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