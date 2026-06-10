وزیراعظم کی ہدایت پر خیبرپختونخوا کو گندم کی سپلائی شروع

وزیر اعظم شہباز شریف کے اس اقدام کا مقصد خیبرپختونخوا کے عوام کو مہنگائی کے اثرات سے تحفظ دینا ہے، وفاقی وزیر

ویب ڈیسک June 10, 2026
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وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزارت فوڈ سیکیورٹی نے خیبرپختونخوا کو گندم کی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے وزارت فوڈ سیکیورٹی کو پاسکو کے ذریعے گندم سپلائی کے احکامات جاری کردیے گئے ہیں۔

وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اس اقدام کا مقصد خیبرپختونخوا کے عوام کو مہنگائی کے اثرات سے تحفظ دینا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ پاسکو کے ذریعے فوری اور مؤثر گندم سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اُن کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم  کا اقدام غذائی تحفظ اور عوامی ریلیف کے لیے عملی قدم ہے۔
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