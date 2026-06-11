پنجاب سے ملحق چیک پوسٹوں سے پختونخوا کو گندم اور آٹا نہیں دیا جارہا، گورنر کے پی

وزیراعظم اور وزیراعلیٰ پنجاب چیک پوسٹوں کی صورت حال کا نوٹس لیں، فیصل کریم کنڈی

ویب ڈیسک June 11, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

گورنر کے پی نے کہا ہے کہ پنجاب سے ملحق چیک پوسٹوں سے پختونخوا کو گندم اور آٹا نہیں دیا جارہا۔

اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پاسکو کے ذریعے خیبرپختونخوا کو گندم فراہمی کے احکامات پر وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں ۔ صوبے کو 36 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی ضرورت ہے ۔ پاسکو کے ذریعے وزیر اعظم نے 2 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی منظوری دی ہے۔

فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ باقی گندم کی پنجاب سے فری ترسیل  ابھی تک رکی ہوئی ہے ۔ پنجاب سے ملحق 9 چیک پوسٹوں سے خیبرپختونخوا کو گندم اور آٹا نہیں دیا جارہا جب کہ آئین اور نئی گندم پالیسی کے تحت آٹے اور گندم کی مفت ترسیل ہمارا حق ہے ۔

گورنر کے پی کے نے  مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب چیک پوسٹوں کی صورتحال کا نوٹس لیں ۔ پاسکو کے علاوہ ہماری ضرورت کے آٹے اور گندم کی ترسیل یقینی بنائی جائے ۔ صوبے کے عوام کو سستے آٹے اور گندم کے حق سے محروم نہ رکھا جائے ۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اہلِ پنجاب کے لیے کئی دن بعد اچھی خبر آ گئی، شہری خوش

Express News

مقبوضہ جموں و کشمیر کے شہریوں کا ایک بار پھر پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار

Express News

عمران خان، شہباز شریف ہتک عزت کیس میں اہم پیشرفت، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع بحال کردیا

Express News

پاکستان میں دہشتگردی کے پیچھے خوارج اور افغانستان کے درمیان روابط کے مزید شواہد منظر عام پر آگئے

Express News

پنجاب حکومت کا 500 ارب روپے ریونیو ہدف، 12 اداروں سے سرکاری پراپرٹیز کی تفصیلات طلب

Express News

ٹرین سروس معطل، جعفر ایکسپریس دوسرے روز بھی پشاور نہ پہنچ سکی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو