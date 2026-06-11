پی ایس ایل 11 میں نئی ٹیموں کی شمولیت سے آمدنی 7.5 ارب روپے سے تجاوز کرگئی

پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل 11 کی ریکارڈ مالی ترقی کی اطلاع دی ہے جس میں منافع آمدن 2 ارب سے بڑھ کر 7.5 ارب سے زیادہ ہوگیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق سینیٹ کی ایک کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ پی ایس ایل میں آٹھ ٹیموں تک کی توسیع کے بعد ٹورنامنٹ کے منافع میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
رانا محمود الحسن کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کیبنٹ سیکرٹریٹ کے اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ لیگ کا مجموعی منافع تقریباً 2 ارب روپے سے بڑھ کر 7.5 ارب روپے سے زائد ہو گیا ہے۔
حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ دو نئی فرنچائزز کے اضافے نے آمدنی کے سلسلے کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا، جس میں نشریاتی حقوق، اسپانسرشپ اور فرنچائز سے متعلق آمدنی میں قابل ذکر اضافہ ہوا۔
سیشن کے دوران پی ایس ایل 11 کے تفصیلی مالیاتی گوشوارے پیش کیے گئے، جس میں اخراجات، آمدن اور منافع کا مکمل خاکہ پیش کیا گیا۔
کمیٹی کے ساتھ شیئر کی گئی سرکاری دستاویزات کے مطابق ٹورنامنٹ کے 11ویں ایڈیشن کے کل اخراجات 2.64 بلین روپے سے زائد رہے جبکہ کل آمدنی 10.19 بلین روپے سے تجاوز کر گئی۔ اس کے نتیجے میں ٹیکس سے قبل 7.54 ارب روپے سے زائد کا منافع ہوا۔
پی سی بی نے پچھلے ایڈیشنز کے تقابلی اعداد و شمار بھی فراہم کیے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ لیگ نے پی ایس ایل 2025 میں تقریباً 2 بلین روپے کا منافع کمایا، جبکہ پی ایس ایل 2024 نے 2.46 بلین روپے کی کمائی ریکارڈ کی تھی۔