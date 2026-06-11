امریکا نے ایران اور امریکا کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافے کے بعد مشرق وسطیٰ میں موجود اپنے شہریوں کے لیے نیا سکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے اور انہیں غیر معمولی احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ سکیورٹی انتباہ میں کہا گیا ہے کہ خطے میں سکیورٹی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں، اس لیے امریکی شہری مقامی خبروں اور سرکاری ہدایات پر مسلسل نظر رکھیں۔
محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں موجودہ کشیدگی کے باعث سکیورٹی ماحول انتہائی حساس اور غیر یقینی ہے جس میں اچانک تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔
امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں، مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔
سفری ہدایات کے مطابق بحرین، اسرائیل، مقبوضہ مغربی کنارے، اردن، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے لیول 3 ’سفر پر نظرثانی کریں‘ کی وارننگ برقرار رکھی گئی ہے۔
دوسری جانب ایران، عراق، لبنان، شام، غزہ اور یمن کے لیے لیول 4 ’سفر نہ کریں‘ کی سخت ترین سفری ہدایت برقرار رکھی گئی ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ خطے میں جاری کشیدگی اور ممکنہ فوجی سرگرمیوں کے باعث سکیورٹی خطرات میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے امریکی شہریوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان حالیہ تنازع اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال عالمی سطح پر بھی تشویش کا باعث بن رہی ہے، جبکہ کئی ممالک اپنے شہریوں کے لیے سفری ہدایات کا ازسرنو جائزہ لے رہے ہیں۔