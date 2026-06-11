ایران کے اُردن میں امریکی اڈے پر 12 میزائل حملے

الازرق ایئربیس اردن کے صوبے زرقا میں واقع ہے جو دارالحکومت عمان سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے

ویب ڈیسک June 11, 2026
facebook whatsup

ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اردن میں الازرق ایئر بیس کو 12 بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا جہاں امریکی F-35، F-16 اور F-15 لڑاکا طیارے تعینات تھے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا کہ یہ حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں جن میں تفریحی مرکز، ایک صنعتی کمپلیکس، اور کاراج، نظر آباد اور پشوا کے ارد گرد فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ ایک مقامی ایرانی ہوائی اڈہ بھی شامل ہے۔

ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی افواج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ آپریشن نے اُردن میں موجود امریکی اڈے کی تنصیبات اور بڑی تعداد میں لڑاکا طیاروں کو تباہ کر دیا۔

الازرق ایئربیس اردن کے صوبے زرقا میں واقع ہے، جو دارالحکومت عمان سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

یہ اڈہ اردنی فضائیہ کے 1st, 2nd, اور 6th فائٹر اسکواڈرن کی میزبانی کرتا ہے اور اسے امریکا اور نیٹو اتحادیوں نے شامی تنازعے کے دوران اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف حملوں سمیت آپریشنز کے لیے استعمال کیا ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا نے ایران کی 9 شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دیں

Express News

چین میں دھماکا، 7 افراد ہلاک 17 زخمی

Express News

ایران کے اُردن میں امریکی اڈے پر 12 میزائل حملے

Express News

ٹرمپ خاندان کی کرپٹو کمائی بے نقاب، ڈیڑھ سال میں 2.3 ارب ڈالر کما لیے

Express News

وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کا قومی کھیل ہاکی کی بحالی کیلئے بڑا اقدام

Express News

مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی، امریکا نے اپنے شہریوں کو نئی سفری ہدایات جاری کردیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو