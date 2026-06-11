بحرین پر ایرانی حملوں سے 11 سالہ بچی زخمی، گھروں اور گاڑیوں کو نقصان

بحرین کی وزارت داخلہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری ہدایات پر عمل کریں اور غیر مصدقہ اطلاعات سے گریز کریں

ویب ڈیسک June 11, 2026
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بحرین نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کے نتیجے میں ایک 11 سالہ بچی معمولی زخمی ہوگئی جبکہ متعدد گھروں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔

بحرینی وزارت داخلہ کے مطابق ایرانی حملوں کے دوران فضائی دفاعی نظام نے کئی ڈرونز کو تباہ کیا، تاہم ان ڈرونز کے ملبے کے گرنے سے مختلف علاقوں میں نقصان ہوا۔

وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ڈرونز کو فضا میں تباہ کرنے کے بعد ان کے ملبے کے ٹکڑے رہائشی علاقوں میں گرے جس کے باعث چند گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور متعدد گھروں کو نقصان پہنچا۔

بحرینی حکام کے مطابق واقعے میں ایک 11 سالہ بچی معمولی زخمی ہوئی جسے طبی امداد فراہم کی گئی، جبکہ کسی بڑے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

سوشل میڈیا پر جاری تصاویر میں جلی ہوئی گاڑیاں، متاثرہ عمارتیں اور نقصان زدہ رہائشی علاقے دکھائے گئے ہیں۔ حکام نے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے اور نقصان کا تخمینہ لگانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔

بحرین کی وزارت داخلہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری ہدایات پر عمل کریں اور غیر مصدقہ اطلاعات سے گریز کریں۔ سکیورٹی ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔

تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور امریکا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں خلیجی ممالک میں سکیورٹی خدشات میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ خطے میں کسی بھی فوجی کارروائی کے اثرات عام شہریوں تک پہنچنے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔
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