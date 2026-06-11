ملک بھر میں ایل پی جی مافیا بےلگام، سرکاری نرخ سے تقریباً 200 روپے فی کلو زائد قیمت پر فروخت جاری

چیئرمین ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق اوگرا نے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 309 روپے فی کلو مقرر کر رکھی ہے

ویب ڈیسک June 11, 2026
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ملک بھر میں ایل پی جی مافیا بے لگام ہو گیا ہے اور گیس سرکاری نرخ سے تقریباً 200 روپے فی کلو زائد قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے۔

چیئرمین ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کے مطابق اوگرا نے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 309 روپے فی کلو مقرر کر رکھی ہے، تاہم مارکیٹ میں بعض مقامات پر ایل پی جی 500 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اوگرا اور دیگر متعلقہ حکومتی ادارے سرکاری نرخوں پر ایل پی جی کی فروخت یقینی بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔

عرفان کھوکھر کا کہنا تھا کہ زائد نرخوں کے باعث روزانہ عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکلوائے جا رہے ہیں اور صارفین مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ ادارے فوری کارروائی کرتے ہوئے سرکاری نرخوں پر ایل پی جی کی فراہمی یقینی بنائیں اور ذخیرہ اندوزی و منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔
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