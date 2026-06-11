سوشل میڈیا انفلوینسر سے مبینہ فراڈ کے مقدمے میں اہم پیشرفت

سماعت کے دوران مدعیہ ڈاکٹر مدیحہ نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم نے 120 گز کا پلاٹ دکھا کر ان سے ایک کروڑ روپے کا فراڈ کیا

ویب ڈیسک June 11, 2026
facebook whatsup

کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں سوشل میڈیا انفلوینسر ڈاکٹر مدیحہ سے پراپرٹی کے نام پر مبینہ فراڈ کے مقدمے میں گرفتار ملزم احمد علی کی درخواستِ ضمانت پر سماعت ہوئی۔عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔

سماعت کے دوران مدعیہ ڈاکٹر مدیحہ نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم نے 120 گز کا پلاٹ دکھا کر ان سے ایک کروڑ روپے کا فراڈ کیا۔

ان کے مطابق ملزم نے جعلی دستاویزات تیار کروائیں اور ایک جعلی مالک سے بھی ملوایا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم آٹھ ماہ تک مفرور رہا جبکہ اس کی ضمانت قبل از گرفتاری بھی مسترد ہو چکی ہے۔

وکیل کے مطابق ملزم کے خلاف تھانہ ساحل میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر درخواستِ ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ متوقع

Express News

پنجاب: بارش کے باعث مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق اور 23 زخمی

Express News

گڈانی میں غیر ملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی، 3 ہزار 717 بوتلیں برآمد

Express News

گوجرانوالہ: مظفرآباد ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید کرنل امجد لطیف کی نماز جنازہ ادا، رقت آمیز مناظر

Express News

وزیر داخلہ کی سی ایم ایچ پشاور آمد، پاک فوج اور فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکاروں کی عیادت کی

Express News

عافیہ صدیقی کیس: حکومت، وزیراعظم اور کابینہ کیخلاف کارروائی سے متعلق درخواست سماعت کےلیے مقرر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو