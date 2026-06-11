بیٹی کی پیدائش کے خلاف شوہر کا بیوی پر تشدد، 8 ماہ کا حمل ضائع

خواتین کے حقوق کی تنظیموں نے واقعے کی شدید مذمت کی

ویب ڈیسک June 11, 2026
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بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں شوہر کے تشدد کیوجہ سے خاتون کا 8 ماہ کا حمل ضائع ہوگیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی پولیس حکام نے بتایا کہ خاتون کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بچے کی قبل از پیدائش موت کی تصدیق کی جبکہ خاتون کا علاج جاری ہے۔

اطلاعات کے مطابق خاتون 2 بیٹیوں کو جنم دے چکی تھیں جبکہ ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلا کہ تیسرا حمل بھی بیٹی ہے جس پر شوہر نے غصے میں آکر بیوی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔

بھارت میں خواتین کے حقوق کی تنظیموں نے اس واقعے پر شدید افسوس کرتے ہیں مذمت کی اور خاتون کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
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