آزاد کشمیر حکومت نے احتجاجی مقدمات سے متعلق سابقہ رعایتیں واپس لے لیں

فیصلے کے تحت 177 ایف آئی آرز دوبارہ بحال کرنے کا بھی اعلان

ویب ڈیسک June 11, 2026
facebook whatsup
مظفرآباد:

آزاد کشمیر حکومت نے احتجاجی مقدمات سے متعلق دی گئی سابقہ رعایتیں واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے اس اہم فیصلے کے تحت 177 ایف آئی آرز دوبارہ بحال کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔

حکومتی مؤقف کے مطابق 4 اکتوبر 2025 کے معاہدے میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ تمام معاملات عملدرآمد کمیٹی کے ذریعے حل کیے جائیں گے اور فریقین طے شدہ طریقہ کار کے مطابق مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں گے۔

حکومت کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنا، دباؤ ڈالنا اور انتشار کی فضا پیدا کرنا معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔

حکام کے مطابق حالیہ اقدامات معاہدے کی روح کے منافی ہیں، جس کے باعث پہلے ختم کیے گئے مقدمات کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

حکومت نے واضح کیا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد جن مقدمات کو پہلے واپس لیا گیا تھا یا ختم کیا گیا تھا، انہیں معاہدے کی شرائط کے مطابق ہی دوبارہ بحال کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت 177 ایف آئی آرز دوبارہ نافذ العمل ہوں گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ متوقع

Express News

پنجاب: بارش کے باعث مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق اور 23 زخمی

Express News

گڈانی میں غیر ملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی، 3 ہزار 717 بوتلیں برآمد

Express News

گوجرانوالہ: مظفرآباد ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید کرنل امجد لطیف کی نماز جنازہ ادا، رقت آمیز مناظر

Express News

وزیر داخلہ کی سی ایم ایچ پشاور آمد، پاک فوج اور فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکاروں کی عیادت کی

Express News

عافیہ صدیقی کیس: حکومت، وزیراعظم اور کابینہ کیخلاف کارروائی سے متعلق درخواست سماعت کےلیے مقرر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو