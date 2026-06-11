امریکا کے تازہ حملوں کے بعد چین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ، مذاکرات کی راہ اپنانے پر زور

موجودہ کشیدگی نہ صرف مشرقِ وسطیٰ بلکہ عالمی امن و استحکام کے لیے بھی خطرات پیدا کر سکتی ہے

ویب ڈیسک June 11, 2026
facebook whatsup

چین نے مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کریں اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتی ذرائع اختیار کریں۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے معمول کی پریس بریفنگ کے دوران مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ چین خطے میں جاری جنگی کارروائیوں میں اضافے پر تشویش رکھتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب امریکا کی جانب سے ایران پر تازہ حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔

چینی ترجمان نے کہا کہ تمام متعلقہ فریق فوری طور پر فوجی کارروائیاں روکیں، مذاکرات اور بات چیت کی طرف واپس آئیں اور خطے میں امن کے قیام کے لیے جاری ثالثی کوششوں کا مثبت جواب دیں۔

لن جیان کا کہنا تھا کہ چین ایک جامع، پائیدار اور مستقل جنگ بندی کا حامی ہے اور سمجھتا ہے کہ مسائل کا حل صرف سفارتی ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ کشیدگی نہ صرف مشرقِ وسطیٰ بلکہ عالمی امن و استحکام کے لیے بھی خطرات پیدا کر سکتی ہے، اس لیے تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں اور صورتحال کو مزید بگاڑنے سے گریز کریں۔

چین کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور خطے کے مختلف ممالک بھی ممکنہ جنگ کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹرمپ کا 39 ویں بار ایران سے ڈیل کا اعلان، سی این این کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

Express News

برطانیہ میں سیاسی بھونچال، دفاعی بجٹ پر اختلافات کے بعد وزیر دفاع مستعفی

Express News

شمالی آئرلینڈ میں دوسرے روز بھی ہنگامے، انگریز نسل پرستوں کے مہاجرین پر حملے، متعدد افراد زخمی

Express News

ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر افغان خواتین کو قید، سزا کیخلاف انٹرنیٹ پر تحریک شروع

Express News

ریاست منی پور میں کشیدگی کی نئی لہر، مودی سرکارحالات پرقابو پانے میں ناکام

Express News

شمالی کوریا میں ڈرون بھیجنے کے جرم میں سابق صدر کو 30 سال قید کی سزا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو