بین اسٹوکس کو ڈراپ کرنے کی خبروں پر ناصر حسین اور مائیکل ایتھرٹن کا ردِعمل

میڈیا میں گردش کررہی اطلاعات کی مکمل اور شفاف تصدیق ہونی چاہیے، مائیکل ایتھرٹن

ویب ڈیسک June 11, 2026
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انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین اسٹوکس کو ٹیم سے نکالے جانے کی خبروں پر سابق کپتانوں ناصر حسین اور مائیکل ایتھرٹن کا ردِعمل سامنے آگیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ناصر حسین اور مائیکل ایتھرٹن نے کہا کہ بین اسٹوکس نہ صرف انگلستان کے بہترین کھلاڑی میں سے ایک ہیں بلکہ موجودہ ٹیم کلچر اور قیادت میں بھی ان کا بنیادی کردار ہے لیکن لیکن اس بار اُن سے ایک غلطی ہوگئی۔

تاہم دونوں سابق کپتانوں نے کہا کہ اس غلطی کے بنیاد پر اُن کو ٹیم سے باہر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

مائیکل ایتھرٹن نے کہا کہ اگر کسی کھلاڑی نے صحیح طور پر ٹیم کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی تو اصول سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا میں گردش کررہی اطلاعات کی مکمل اور شفاف تصدیق ہونی چاہیے۔

لندن انگلش کرکٹ بورڈ کی طرف سے بین اسسٹوکس کے کیس میں باضابطہ مؤقف سامنے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ شائقین اور ماہرین کی رائے اس بات پر مرتکب ہیں کہ نائٹ کلب کے اس معاملے میں کتنی قیاس آرائیاں شامل ہیں۔

واضح رہے کہ بین اسٹوکس حالیہ برسوں میں انگلش ٹیسٹ کرکٹ کی کامیابیوں کے مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی قیادت نے جارحانہ انداز میں کھیل کو فروغ دیا ہے۔
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