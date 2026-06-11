ون ڈے ورلڈ کپ 2027 کی عارضی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا

آئی سی سی مینز ون ڈے ورلڈ کپ 2027 تقریباً پچیس برس بعد ایک بار پھر افریقی سرزمین پر منعقد ہونے جا رہا ہے

ویب ڈیسک June 11, 2026
facebook whatsup

آئی سی سی مینز ون ڈے ورلڈ کپ 2027 تقریباً پچیس برس بعد ایک بار پھر افریقی سرزمین پر منعقد ہونے جا رہا ہے جس کی میزبانی جنوبی افریقا، زمبابوے اور نمیبیا مشترکہ طور پر کریں گے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ورلڈ کپ 2027 کا انعقاد 4 اکتوبر سے 21 نومبر تک متوقع ہے۔ ان مجوزہ تاریخوں کی منظوری حال ہی میں احمد آباد میں ہونے والے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے بورڈ اجلاس میں دی گئی جبکہ حتمی توثیق اگلے ماہ ایڈنبرا میں ہونے والی آئی سی سی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں متوقع ہے۔

رپورٹس کے مطابق جنوبی افریقا ٹورنامنٹ کے زیادہ تر میچز کی میزبانی کرے گا اور 54 میں سے کم از کم 41 مقابلے ملک کے آٹھ مختلف مقامات پر کھیلے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب زمبابوے کو 8 سے 10 میچز جبکہ نمیبیا کو 3 میچز کی میزبانی ملنے کی توقع ہے۔

یہ 2003 کے بعد افریقا میں ہونے والا پہلا مینز ون ڈے ورلڈ کپ ہوگا۔ 2003 کا ایونٹ بھی جنوبی افریقا، زمبابوے اور کینیا نے مشترکہ طور پر منعقد کیا تھا۔

ورلڈ کپ 2027 میں ایک اور بڑی تبدیلی 14 ٹیموں کے فارمیٹ کی واپسی ہوگی۔ گزشتہ دو ایڈیشنز میں صرف 10 ٹیمیں شریک تھیں، تاہم اب ٹیموں کو سات، سات کے دو گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ کی ٹاپ تین ٹیمیں سپر سکس مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی۔

آئی سی سی کے مکمل رکن ممالک ہونے کے باعث جنوبی افریقا اور زمبابوے کی براہِ راست شرکت متوقع ہے جبکہ نمیبیا کو ایونٹ میں جگہ بنانے کے لیے کوالیفائنگ مرحلہ عبور کرنا ہوگا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: ایران نے امریکا میں میچز کھیلنے کیلیے نئی شرط رکھ دی

Express News

دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں روایتی پولو فیسٹیول 2026 کا رنگا رنگ آغاز

Express News

فیفا ورلڈکپ: پاکستان میں تیار کردہ چارج ایبل ’ٹرائی اونڈا‘ فٹبال توجہ کا مرکز

Express News

فیفا ورلڈکپ: جنوبی کوریا نے سنسنی خیز مقابلے میں چیک ریپبلک کو شکست دے دی

Express News

بنگلادیش نے انٹرنیشنل کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کردی

Express News

گوگل بھی ویمنز ٹی 20 ورلڈکپ کے رنگ میں ڈھل گیا، ڈوڈل تبدیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو