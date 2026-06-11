آئی سی سی مینز ون ڈے ورلڈ کپ 2027 تقریباً پچیس برس بعد ایک بار پھر افریقی سرزمین پر منعقد ہونے جا رہا ہے جس کی میزبانی جنوبی افریقا، زمبابوے اور نمیبیا مشترکہ طور پر کریں گے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ورلڈ کپ 2027 کا انعقاد 4 اکتوبر سے 21 نومبر تک متوقع ہے۔ ان مجوزہ تاریخوں کی منظوری حال ہی میں احمد آباد میں ہونے والے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے بورڈ اجلاس میں دی گئی جبکہ حتمی توثیق اگلے ماہ ایڈنبرا میں ہونے والی آئی سی سی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں متوقع ہے۔
رپورٹس کے مطابق جنوبی افریقا ٹورنامنٹ کے زیادہ تر میچز کی میزبانی کرے گا اور 54 میں سے کم از کم 41 مقابلے ملک کے آٹھ مختلف مقامات پر کھیلے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب زمبابوے کو 8 سے 10 میچز جبکہ نمیبیا کو 3 میچز کی میزبانی ملنے کی توقع ہے۔
یہ 2003 کے بعد افریقا میں ہونے والا پہلا مینز ون ڈے ورلڈ کپ ہوگا۔ 2003 کا ایونٹ بھی جنوبی افریقا، زمبابوے اور کینیا نے مشترکہ طور پر منعقد کیا تھا۔
ورلڈ کپ 2027 میں ایک اور بڑی تبدیلی 14 ٹیموں کے فارمیٹ کی واپسی ہوگی۔ گزشتہ دو ایڈیشنز میں صرف 10 ٹیمیں شریک تھیں، تاہم اب ٹیموں کو سات، سات کے دو گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ کی ٹاپ تین ٹیمیں سپر سکس مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی۔
آئی سی سی کے مکمل رکن ممالک ہونے کے باعث جنوبی افریقا اور زمبابوے کی براہِ راست شرکت متوقع ہے جبکہ نمیبیا کو ایونٹ میں جگہ بنانے کے لیے کوالیفائنگ مرحلہ عبور کرنا ہوگا۔