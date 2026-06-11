فیفا ورلڈ کپ 2026 کی افتتاحی تقریب سے قبل میکسیکو میں سیکڑوں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے

پولیس نے شائقین کی آمد سے قبل اسٹیڈیم کے گرد تقریباً ایک میل (1.6 کلومیٹر) کا سیکیورٹی حصار قائم کر دیا

ویب ڈیسک June 11, 2026
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فیفا ورلڈ کپ 2026 کی افتتاحی تقریب سے قبل میکسیکو سٹی کے ازٹیکا اسٹیڈیم کے قریب سیکڑوں مظاہرین ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔

مظاہرین کی بڑی تعداد ان افراد کے اہلِ خانہ اور رشتہ داروں پر مشتمل تھی جو مبینہ طور پر میکسیکو حکام یا جرائم پیشہ گروہوں کے ہاتھوں لاپتا، اغوا یا قتل ہوئے ہیں۔

پولیس نے شائقین کی آمد سے قبل اسٹیڈیم کے گرد تقریباً ایک میل (1.6 کلومیٹر) کا سیکیورٹی حصار قائم کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ پُرامن احتجاج کی اجازت دی جائے گی، تاہم اسٹیڈیم تک رسائی صرف ٹکٹ رکھنے والے افراد کو حاصل ہوگی۔

فیفا ورلڈ کپ 2026 کا باقاعدہ آغاز ازٹیکا اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے ہوگا جس کے بعد میزبان میکسیکو اپنا پہلا میچ جنوبی افریقا کے خلاف کھیلے گا۔

مظاہرین نے میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینبام پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ لاپتا افراد کے مسئلے پر خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہیں۔

مظاہرہ کرنے والی ماریا ڈی جیسس سوریا آگویو جو گزشتہ ایک دہائی سے ریاست ویراکروز میں لاپتا ہونے والے اپنے بیٹے کی تلاش میں ہیں، نے خبر رساں ادارے اے ایف پی سے گفتگو میں کہا کہ ایک کے بعد ایک گمشدگی ہو رہی ہے لیکن حکومت نے کچھ نہیں کیا۔

مظاہرین نے مختلف نعرے لگائے جبکہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان کسی قسم کی براہِ راست جھڑپ کی اطلاع نہیں ملی۔

واضح رہے کہ میکسیکو کی حکومت کو گزشتہ کئی ہفتوں سے مختلف احتجاجی مظاہروں کا سامنا ہے جن میں زیادہ تر اساتذہ بہتر تنخواہوں اور کام کے حالات کے مطالبات کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔

 
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