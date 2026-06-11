کراچی: نیولے کے کاٹنے سے ریبیز کا پہلا کیس سامنے آگیا،  42 سالہ خاتون جاں بحق

جاں بحق ہونے والی بیالس سالہ خاتون کا تعلق جیکب آباد سے ہے، ترجمان انڈس اسپتال

ویب ڈیسک June 11, 2026
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کراچی:

نیولے کے کاٹنے سے 2026 میں ریبیز کا پہلا کیس رپورٹ ہوگیا، بیالیس سالہ خاتون ریبیز کے باعث جان کی بازی ہار گئیں۔

ترجمان انڈس اسپتال کے مطابق نیولے کے کاٹنے سے ریبیز کا شکار ہوکر جاں بحق ہونے والی بیالس سالہ خاتون کا تعلق جیکب آباد سے ہے۔

مینجر ریبیز پروگرام افتاب گوہر نے بتایا کہ خاتون کو دو ہفتے پہلے نیولے نے کاٹا تھا جس کے بعد انھوں نے کوئی علاج نہیں کروایا۔ انہوں نے کہا کہ نیولے کے کاٹنے سے ریبیز کا یہ پہلا کیس ہے ۔

ترجمان انڈس اسپتال کے مطابق اس سال ریبیز سے انڈس اسپتال میں نو اموات ہوئیں ۔
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