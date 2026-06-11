اداکار نمیر خان کے گھر افسوسناک سانحہ، خبر نے مداحوں کو رنجیدہ کردیا

نمیر خان نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے ایک دل خراش خبر مداحوں تک پہنچائی

ویب ڈیسک June 11, 2026
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پاکستانی شوبز انڈسٹری کے ابھرتے ہوئے اداکار نمیر خان ایک ذاتی سانحے کے باعث خبروں میں آگئے ہیں۔ اداکار ہمیشہ اپنے خاندان سے گہری وابستگی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔

نمیر خان نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنے ننھے بھتیجے فارس کے ساتھ ایک خوبصورت تصویر شیئر کی، تاہم اسی پوسٹ کے ذریعے انہوں نے ایک دل خراش خبر بھی مداحوں تک پہنچائی۔

اداکار نے بتایا کہ ان کے کم سن بھتیجے فارس انتقال کر گئے ہیں۔ یہ خبر سامنے آتے ہی مداحوں اور چاہنے والوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ بعد ازاں نمیر خان نے یہ پوسٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہٹا دی۔

دوسری جانب نمیر خان کے بھائی سمیر نواز خان نے بھی اپنے بیٹے کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر چیز اسی کی امانت ہے اور آخرکار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اس افسوسناک خبر کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں کی جانب سے تعزیتی پیغامات اور دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ کئی صارفین نے ننھے فارس کی مغفرت اور اہلِ خانہ کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی، جبکہ بعض نے اسے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ قرار دیا۔

نمیر خان کے چاہنے والوں نے اس مشکل گھڑی میں اداکار اور ان کے اہلِ خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم بچے کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔
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