پاکستان دنیا کا ساتواں سب سے زیادہ عطیات دینے والا ملک قرار، عالمی درجہ بندی میں بڑی بہتری

پاکستان کو دنیا کے سب سے زیادہ عطیات دینے والے ممالک کی فہرست میں ساتویں نمبر پر قرار دیا گیا ہے جو گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک نمایاں بہتری ہے جب پاکستان 17ویں نمبر پر تھا۔ یہ درجہ بندی ورلڈ گیونگ رپورٹ 2026 میں جاری کی گئی ہے۔
برطانیہ میں قائم چیریٹیز ایڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری اور پاکستان سینٹر فار فلاح و بہبود کی جانب سے نمایاں کردہ اس رپورٹ میں پاکستان کو دنیا بھر میں فلاحی سرگرمیوں اور معاشرتی معاونت کے حوالے سے اہم ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔
رپورٹ میں 105 ممالک کا جائزہ لیا گیا جس میں خیرات، ضرورت مند افراد کی براہ راست مدد، مذہبی عطیات اور شہری سطح پر سماجی شمولیت جیسے مختلف پہلوؤں کو بنیاد بنایا گیا۔
اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران 83 فیصد پاکستانیوں نے کسی نہ کسی شکل میں عطیات دیے۔ ان میں سے 57 فیصد افراد نے باقاعدہ فلاحی اداروں کو عطیہ دیا جبکہ 59 فیصد نے براہ راست ضرورت مند افراد یا خاندانوں کی مالی مدد کی۔
مذہبی عطیات بھی پاکستان میں خیرات کا ایک اہم ذریعہ رہے اور 37 فیصد افراد نے مذہبی پلیٹ فارمز کے ذریعے عطیات دینے کی تصدیق کی۔
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستانی شہری اوسطاً اپنی آمدنی کا 1.9 فیصد حصہ خیرات کرتے ہیں جو عالمی اوسط ایک فیصد سے تقریباً دگنا زیادہ ہے۔
ماہرین کے مطابق معاشی دباؤ کے باوجود پاکستان میں فلاحی سرگرمیوں کا رجحان مضبوط ہے اور یہ رویہ کئی زیادہ آمدنی والے ممالک سے بھی بہتر عوامی شمولیت کو ظاہر کرتا ہے۔
پاکستان میں خیرات کا ایک بڑا حصہ غیر رسمی ذرائع سے بھی دیا جاتا ہے جو یہاں کے معاشرتی تعاون اور باہمی مدد کی دیرینہ روایت کو ظاہر کرتا ہے۔
پاکستان سینٹر فار فلاح و بہبود کے مطابق بہتر درجہ بندی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستانی معاشرے میں سخاوت کی جڑیں گہری ہیں اور شہری فلاحی سرگرمیوں پر بڑھتا ہوا اعتماد رکھتے ہیں۔
رپورٹ کے نتائج کے مطابق پاکستان دنیا کے ان نمایاں ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں عوامی سطح پر خیرات اور کمیونٹی سپورٹ کا مضبوط نظام موجود ہے۔