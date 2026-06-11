فٹبال کا سب سے بڑا میلہ شروع
آج فیفا ورلڈ کپ 2026 کا باضابطہ آغاز ہوگیا ہے اور افتتاحی میچ کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نظریں ایک بار پھر فٹبال کے سب سے بڑے ایونٹ پر جم گئی ہیں۔
یہ ٹورنامنٹ نہ صرف کھیلوں کے شائقین کے لیے ایک عالمی جشن ہے بلکہ اپنی وسعت، ٹیکنالوجی، اور غیر معمولی اخراجات کے باعث تاریخ کا سب سے مختلف ورلڈ کپ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔
اس سال کا ورلڈ کپ کیوں مختلف ہے؟
فیفا ورلڈ کپ 2026 کو کئی حوالوں سے منفرد قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بار ٹورنامنٹ میں ٹیموں کی تعداد بڑھا کر 48 کر دی گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر سیکڑوں کھلاڑی مختلف ممالک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس نئے فارمیٹ کے باعث میچز کی تعداد بھی نمایاں طور پر بڑھ گئی ہے، جس نے اسے اب تک کا سب سے بڑا ورلڈ کپ بنا دیا ہے۔
یہ ٹورنامنٹ صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ مختلف میزبان ممالک میں منعقد ہو رہا ہے، جس کے باعث اس کی جغرافیائی وسعت بھی غیر معمولی ہو گئی ہے۔
جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال
اس ورلڈ کپ میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیم خودکار آف سائیڈ سسٹم، جدید VAR اپ گریڈ، اور اسمارٹ گیند ٹریکنگ ٹیکنالوجی جیسے نظام کھیل کو زیادہ شفاف بنانے کے لیے متعارف کرائے گئے ہیں۔
اس کے علاوہ اسٹیڈیمز میں ڈیجیٹل اسکورنگ، ریئل ٹائم اینالٹکس اور AI بیسڈ پرفارمنس ٹریکنگ بھی شامل ہے، جس سے کوچز اور ٹیمیں فوری فیصلے کرنے کے قابل ہو رہی ہیں۔
تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ کیوں؟
فیفا ورلڈ کپ 2026 کو اب تک کا سب سے مہنگا ٹورنامنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ وسیع انفرااسٹرکچر، نئے اسٹیڈیمز کی تعمیر، سیکیورٹی انتظامات، اور تین ممالک میں بیک وقت میچز کا انعقاد ہے۔
اربوں ڈالر کے اخراجات نے اسے کھیلوں کی تاریخ کے مہنگے ترین ایونٹس میں شامل کر دیا ہے، تاہم اس کے باوجود شائقین اور ماہرین دونوں اس کے معاشی فوائد اور نقصانات پر بحث کر رہے ہیں۔
سہولیات اور اسمارٹ اسپورٹس انفرااسٹرکچر
اگرچہ اس بار اسٹیڈیمز کو جدید اور اسمارٹ بنانے پر بہت سرمایہ لگایا گیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شائقین نے سہولیات کے حوالے سے شکایات بھی کی ہیں۔
ٹرانسپورٹ، رہائش، اور مہنگے ٹکٹوں کو لے کر پہلے ہی بحث جاری ہے۔ کچھ شائقین کے مطابق ورلڈ کپ کا تجربہ اب عام فین کے بجائے زیادہ تر کارپوریٹ اور امیر طبقے تک محدود ہوتا جا رہا ہے۔
پہلے 48 گھنٹوں میں سامنے آنے والے تنازعات
ٹورنامنٹ کے آغاز سے قبل اور ابتدائی 48 گھنٹوں میں متعدد بین الاقوامی تنازعات سامنے آئے ہیں جنہوں نے ایونٹ کو کھیل کے بجائے سیاست اور سیکیورٹی مباحث کا مرکز بنا دیا ہے۔
سوئس فٹبالر بریکل ایمبولو کا ویزا ریویو میں چلا گیا جس کے باعث وہ اپنی ٹیم کے ساتھ تاخیر سے شامل ہو سکے۔ اسی طرح عراقی کھلاڑی ایمن حسین کو امریکا میں داخلے پر تقریباً 7 گھنٹے تک پوچھ گچھ کے لیے روکے رکھا گیا۔
ایران کی قومی ٹیم کو بھی ویزا مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور امریکی قونصل خانے میں کئی دن تک کارروائی جاری رہی، جبکہ 15 افراد کو ویزا ہی جاری نہیں کیا گیا۔ ٹیم کو صرف میچ کے دنوں میں داخلے کی اجازت ملی۔
اسی دوران CAF کے بہترین افریقی ریفری قرار دیے گئے عمر عبدالقادر آرتان کو ویزا نہ ملنے کے باعث ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا گیا، حالانکہ وہ سفارتی پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے۔
جنوبی افریقہ کی ٹیم کی آمد میں بھی تاخیر ہوئی کیونکہ کچھ اراکین کو ویزا نہیں مل سکا، جبکہ سینیگال ٹیم کے اسٹاف کو سخت تلاشی کے دوران جوتے اتارنے پر مجبور کیا گیا، جس پر نسلی امتیاز کے الزامات سامنے آئے۔
ازبکستان کی ٹیم کی تلاشی بم سونگھنے والے کتوں سے لی گئی جس کی ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔ دوسری جانب اسکاٹش شائقین کے ESTA ٹریول اجازت نامے بھی آخری لمحات میں منسوخ کیے گئے۔
شائقین کو مالی نقصان اور ناراضی
کئی شائقین جنہوں نے پہلے سے ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ کر رکھی تھی، ان کی ویزا درخواستیں مسترد ہو گئیں، جس کے باعث انہیں مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورتحال نے سوشل میڈیا پر بھی شدید ردعمل پیدا کیا ہے۔
تنازعات اور سوالات: کھیل یا سیاست؟
ورلڈ کپ کے آغاز سے پہلے ہی ویزا پالیسیوں، سیکیورٹی چیک اور سفری پابندیوں نے اس ایونٹ کو متنازع بنا دیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ کھیل جو اتحاد اور یکجہتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اب سیاسی اور سفارتی پیچیدگیوں میں گھِر گیا ہے۔
ایک شاندار مگر پیچیدہ ورلڈ کپ
فیفا ورلڈ کپ 2026 بلاشبہ تاریخ کا سب سے بڑا اور مہنگا فٹبال ایونٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کئی سوالات بھی چھوڑ رہا ہے۔ کیا یہ واقعی فٹبال کا عالمی جشن ہے یا عالمی سیاست اور سیکیورٹی کا نیا میدان؟ اس کا جواب آنے والے ہفتوں میں میدان کے اندر اور باہر دونوں جگہ ملے گا۔
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