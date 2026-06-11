جعلی لائسنس پر 16 سال تک مسافر طیارہ اُڑانے والا کینیڈین پائلٹ گرفتار

ایک سابق ایئر کینیڈا پائلٹ کو حکام نے اس الزام کے تحت گرفتار کر لیا ہے کہ وہ مطلوبہ ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس (ATPL) کے بغیر برسوں تک ملکی اور بین الاقوامی پروازیں چلاتا رہا۔
تحقیقات کے مطابق مذکورہ پائلٹ نے مبینہ طور پر جعلی دستاویزات کے ذریعے 2009 سے 2025 تک بطور کپتان خدمات انجام دیں اور اس دوران 900 سے زائد پروازیں آپریٹ کیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب معمول کے کریڈینشل ریویو کے دوران پائلٹ کے لائسنس ریکارڈ میں مشتبہ بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ بعد ازاں پولیس نے فراڈ اور جعلسازی سے متعلق متعدد مقدمات درج کر لیے۔
ایئر کینیڈا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ الزامات سامنے آنے کے فوراً بعد پائلٹ کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا اور معاملہ متعلقہ ریگولیٹری اداروں کے سپرد کر دیا گیا۔
ایئر لائن کے مطابق مسافروں کی حفاظت متاثر نہیں ہوئی کیونکہ پائلٹ نے اپنے کیریئر کے دوران تمام لازمی تربیتی مراحل اور مہارت کے ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کیے تھے۔
دوسری جانب پروجیکٹ آئیکارس کے نام سے جاری تحقیقات میں یہ بھی جانچا جا رہا ہے کہ مبینہ جعلسازی اتنے طویل عرصے تک حکام کی نظروں سے اوجھل کیسے رہی۔