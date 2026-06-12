اسرائیل کا لبنان کے ایک اور علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ

اسرائیلی فوج نے مشن کے دوران کوئی جھڑپوں کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں

ویب ڈیسک June 12, 2026
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اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں دریائے لیتانی کے جنوب میں واقع دریائے سلوکی کے شمال میں ایک علاقے پر آپریشنل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔

اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق فوجیوں نے آپریشن مکمل کر لیا ہے جس کا مقصد دریائے سلوکی کے شمال میں واقع علاقے کو قبضے میں لینا تھا۔

فوج نے کہا کہ آپریشن کے نتیجے میں کلیئرنس سرگرمیوں کے ایک سلسلے کے بعد نامزد زون پر آپریشنل کنٹرول قائم کیا گیا۔

تاہم اسرائیلی فوج نے آپریشن کے دورانیے، اس میں شامل فورسز یا اس مشن کے دوران کوئی جھڑپوں کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔

واضح رہے کہ کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ اسرائیل-لبنان کی سرحد پر جاری سکیورٹی کشیدگی اور جنوبی لبنان میں جاری اسرائیلی فوجی سرگرمیوں کے درمیان سامنے آیا ہے۔
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