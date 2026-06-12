پینٹاگون میں اچانک وارننگ الارم بج گیا، ملازمین میں خوف و ہراس، جزوی لاک ڈاؤن نافذ

واشنگٹن: امریکی محکمہ دفاع (پینٹاگون) میں فضائی معیار سے متعلق ایک وارننگ کے بعد بدھ کے روز مختصر مدت کے لیے جزوی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، تاہم بعد ازاں ہونے والی جانچ پڑتال میں یہ اطلاع غلط ثابت ہوئی اور معمول کی سرگرمیاں بحال کر دی گئیں۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق پینٹاگون میں ایک ممکنہ فضائی آلودگی یا خطرناک مادے کی موجودگی سے متعلق الرٹ جاری ہونے کے بعد فوری حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ اس دوران عمارت کے بعض حصوں میں موجود ملازمین کو اپنی جگہوں پر رہنے کی ہدایت دی گئی جبکہ کئی دیگر ملازمین کو احتیاطاً عمارت سے باہر نکال دیا گیا۔
یہ جزوی لاک ڈاؤن امریکی ریاست ورجینیا کے شہر آرلنگٹن میں واقع پینٹاگون کی متعدد راہداریوں تک محدود تھا۔ ہنگامی امدادی ٹیموں اور ماہرین نے فوری طور پر صورتحال کا جائزہ لیا اور ممکنہ خطرناک مادوں کی موجودگی کے امکانات کی تحقیقات شروع کر دیں۔
پینٹاگون کے ترجمان شان پارنل کے مطابق ابتدائی اطلاع ملنے کے بعد حفاظتی اقدامات کے تحت عمارت کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا گیا۔ بعد ازاں کیے گئے ٹیسٹوں سے ثابت ہوا کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ موجود نہیں تھا اور ممکنہ طور پر ایک سینسر کی خرابی کی وجہ سے غلط الارم جاری ہوا۔
ترجمان نے بتایا کہ تمام جانچ مکمل ہونے کے بعد پینٹاگون میں معمول کی سرگرمیاں دوبارہ بحال کر دی گئی ہیں اور ملازمین کو واپس اپنے کام پر آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔
حکام کے مطابق واقعے میں کسی شخص کے زخمی ہونے یا کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔