پاکستان کی آبادی 25 کروڑ 20 لاکھ سے تجاوز کرگئی

پاکستان کی آبادی میں تیز رفتار اضافہ معاشی ترقی کے لیے مواقع پیدا کرتا ہے

ویب ڈیسک June 12, 2026
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پاکستان کی کُل آبادی 25 کروڑ 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جس کے ساتھ ملک دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں اپنی نمایاں حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان میں آبادی 25 کروڑ سے زیادہ بڑھ گئی ہے جبکہ اس آبادی میں اضافے کے بعد مردوں کی تعداد خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہوگئی ہے۔

آبادی سے متعلق جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مجموعی آبادی میں مردوں کا تناسب تقریباً 51 فیصد جبکہ خواتین کا تناسب 49 فیصد کے قریب ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ فرق اگرچہ بہت زیادہ نہیں تاہم آبادیاتی منصوبہ بندی، صحت، تعلیم اور روزگار کی پالیسیوں میں اسے مدنظر رکھا جاتا ہے۔

صوبائی سطح پر سب سے زیادہ آبادی پنجاب میں ہے جبکہ سندھ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔شہری آبادی میں مسلسل اضافے کے باعث بڑے شہروں خصوصاً کراچی، لاہور اور اسلام آباد پر رہائش، ٹرانسپورٹ، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔

ماہرین آبادیات کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آبادی میں تیز رفتار اضافہ معاشی ترقی کے لیے مواقع بھی پیدا کرتا ہے اور چیلنجز بھی۔ اگر نوجوان آبادی کو معیاری تعلیم، صحت اور روزگار کی سہولتیں فراہم کی جائیں تو یہ ملک کے لیے ایک بڑی معاشی قوت ثابت ہو سکتی ہے۔
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