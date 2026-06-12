سوشل میڈیا پر ایک دلچسپ اور دل موہ لینے والی ویڈیو نے صارفین کی توجہ حاصل کرلی ہے، جس میں ایک شوہر اپنی اہلیہ کو سسرال سے واپس لینے کے لیے نہایت منفرد اور مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے نظر آتا ہے۔
انسٹاگرام پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شوہر ایک کیک لے کر سسرال پہنچتا ہے، جس پر مزاحیہ انداز میں لکھا ہوتا ہے ”مجھے میری بیوی واپس کر دو۔“ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود افراد کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے۔
معلومات کے مطابق خاتون 10 روز کے لیے اپنے والدین کے گھر گئی تھیں، اور جب شوہر انہیں واپس لینے پہنچا تو وہ یہ خصوصی کیک بھی اپنے ساتھ لایا، جس نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ ویڈیو میں خاتون خوشگوار موڈ میں نظر آتی ہیں جبکہ ان کی والدہ محبت بھرے انداز میں بیٹی کا ہاتھ تھام کر داماد کے حوالے کرتی دکھائی دیتی ہیں۔
یہ ویڈیو انسٹاگرام پر ”کرن اینڈ مونا“ نامی اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، جہاں اسے صارفین کی بڑی تعداد نے پسند کیا۔ پوسٹ کے ساتھ یہ جملہ بھی درج تھا: ”شادی اسی شخص سے کریں جو آپ کے بغیر کام نہ چلا سکے۔“
اگرچہ ویڈیو کے مقام اور وقت کے بارے میں باضابطہ تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں، تاہم اس نے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو کر صارفین کی بھرپور توجہ حاصل کر لی ہے اور اس پر تبصروں کا سلسلہ جاری ہے۔
کمنٹس میں صارفین نے شوہر کے اس انداز کو سراہتے ہوئے اسے ازدواجی زندگی میں محبت اور مزاح کی خوبصورت مثال قرار دیا۔ ایک صارف نے لکھا کہ شادی کو خوشگوار بنانے میں اکثر مردوں کا کردار اہم ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے جذباتی اظہار رشتوں میں بڑی خوشیاں لے آتے ہیں۔
ایک اور صارف نے والدہ کے ردعمل کو سب سے زیادہ دلکش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ویڈیو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ کسی نے جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، جبکہ ایک اور صارف نے لکھا کہ ایسے داماد والدین کے لیے باعثِ فخر ہوتے ہیں۔
مجموعی طور پر صارفین کا کہنا ہے کہ یہ سادہ مگر دل کو چھو لینے والا انداز اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ازدواجی زندگی میں چھوٹے چھوٹے خوشگوار لمحے بھی بڑے اثرات چھوڑتے ہیں۔