لکی مروت میں مسجد کے قریب مبینہ دھماکا، 2 بچیاں جاں بحق، 8 افراد زخمی

امدادی اور ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کیا، علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کردی گئی

ویب ڈیسک June 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
ڈی آئی خان:

لکی مروت میں مسجد کے قریب مبینہ دھماکے میں 2 بچیاں جاں بحق  اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔

پولیس کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں لکی مروت کے علاقے خیرو خیل پکہ میں مسجد کے قریب مبینہ دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 بچیاں جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔

واقعے کے فوراً بعد امدادی اور سیکیورٹی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں ، جنہوں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا، شواہد اکٹھے کیے اور موقع پر موجود افراد سے بیانات لینے کے علاوہ صورتحال کا جائزہ لیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی نوعیت اور وجوہات کے تعین کے لیے مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، جبکہ سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ متوقع

Express News

پنجاب: بارش کے باعث مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق اور 23 زخمی

Express News

گڈانی میں غیر ملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی، 3 ہزار 717 بوتلیں برآمد

Express News

گوجرانوالہ: مظفرآباد ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید کرنل امجد لطیف کی نماز جنازہ ادا، رقت آمیز مناظر

Express News

وزیر داخلہ کی سی ایم ایچ پشاور آمد، پاک فوج اور فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکاروں کی عیادت کی

Express News

عافیہ صدیقی کیس: حکومت، وزیراعظم اور کابینہ کیخلاف کارروائی سے متعلق درخواست سماعت کےلیے مقرر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو