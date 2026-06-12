بجٹ 2026-2027 پیٹرولیم لیوی پر بڑے اضافے کی تجویز

ایل پی جی پر پٹرولیم لیوی کا ہدف 3 ارب 45 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، وزیر خزانہ

ویب ڈیسک June 12, 2026
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(فوٹو : فائل)

حکومت نے آئندہ مالی سال پٹرولیم لیوی کے ہدف میں بڑا اضافہ تجویز کیا ہے۔ 

تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ایل پی جی پر پٹرولیم لیوی کا ہدف 3 ارب 45 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں 50 ارب روپے جمع کرنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ اس کے علاوہ آف دی گرڈ کیپٹیو پاور پلانٹس لیوی کا ہدف 15 ارب 73 کروڑ روپے سے زائد مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
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