جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطلوب رہنما کی دکان سے اشتعال انگیز مواد برآمد

مظفرآباد کی ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کی اور اشتعال انگیز مواد برآمد ہوا

ویب ڈیسک June 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس

مظفرآباد میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر کی دکان پر اچانک چھاپہ مارا اور اشتعال انگیز مواد برآمد کرلیا۔

ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران دکان کی تلاشی لی گئی، جس کے نتیجے میں وہاں سے مبینہ طور پر ریاست مخالف اور اشتعال انگیز مواد برآمد ہوا۔

ذرائع نے بتایا کہ پولیس نے برآمد ہونے والے تمام مواد کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

حکام کا کہنا تھا کہ معاملے کی مزید تفتیش تیزی سے جاری ہے جبکہ متعلقہ حساس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کیس کے مختلف پہلوؤں اور محرکات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں تاکہ پس پردہ حقائق کو سامنے لایا جا سکے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی بجٹ میں کراچی کیلئے ناکافی فنڈز پر جماعت اسلامی کا شدید ردِعمل

Express News

کراچی میں آوارہ کتوں کا راج، ریبیز میں مبتلا ایک اور مریض دم توڑ گیا

Express News

سیاست اپنی اپنی مگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ملک کو مستحکم کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے، وزیر اعظم

Express News

حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں کمی اور ڈیزل پر اضافہ کردیا

Express News

پاکستان میں مالی سہولیات کی توسیع، عوامی خوشحالی اور معاشی ترقی کا نیا سفر

Express News

غیر قانونی سمندری نقل و حرکت اور اسمگلنگ نیٹ ورک کا انکشاف، پانچ افراد گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو