ایلون مسک کی دولت 1000 ارب ڈالر سے تجاوز، پہلے ٹریلین ایئر بن گئے

اسپیس ایکس کے آئی پی او پیش کرنے کے بعد ایلون مسک نے حد عبور کی

ویب ڈیسک June 12, 2026
facebook whatsup

خلائی تحقیقاتی کمپنی اسپیس ایکس کے شیئرز پہلی بار فروخت کے لیے پیش کیے جانے کے بعد ایلون مسک تاریخ کے پہلے ٹریلین ایئر بن گئے۔

انیشیئل پبلک آفرنگ (آئی پی او) میں کمپنی کا فی شیئر 135 ڈالر میں فروخت کے بعد ایلون مسک نے ایک ٹریلین ڈالر (ہزار ارب ڈالر) کی حد عبور کی۔

اسپیس ایکس نے اس پیشکش کے نتیجے میں 75 ارب ڈالر اکٹھے کیے جس کے بعد کمپنی کی مالیت 1.77 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی۔

امریکی وقت کے مطابق جمعے کے روز مارکیٹ کھُل چکی ہے اور اسپیس ایکس کے شیئرز کی خرید و فروخت SPCX  کے ٹِکر کے تحت کی جائے گی۔ اگر شیئر کی قیمت گِرتی ہے تو ایلون مسک ٹریلین ایئر کی حد سے نیچے آسکتے ہیں۔

فوربز کے مطابق آئی پی او سے پہلے ان کی مجموع مالیت 813 ارب ڈالر تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گھر بیٹھ کر ڈالرز کمانے کا نیا طریقہ: ایک اور آن لائن روزگار سامنے آگیا

Express News

یوٹیوب نے اپنا نیا فیچر متعارف کرنا شروع کر دیا

Express News

چیٹ بوٹس کو ’پلیز‘ یا ’تھینک یو‘ کہنا کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے؟

Express News

ایلون مسک کی دولت 1000 ارب ڈالر سے تجاوز، پہلے ٹریلین ایئر بن گئے

Express News

فیس بک کی سروس عالمی سطح پر تعطل کے بعد بحال

Express News

اسنیپ چیٹ کا کم عمر صارفین کی سیکیورٹی کے لیے اہم قدم!

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو