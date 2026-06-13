یوٹیوبر کو زیورات کی نمائش مہنگی پڑ گئی، چوروں نے گھر لوٹ لیا

چور تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کے زیورات کے علاوہ انرجی ڈرنکس کا ایک کارٹن بھی ساتھ لے گئے، رچنا گجر

ویب ڈیسک June 13, 2026
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انڈیا میں ایک خاتون یوٹیوبر کو سوشل میڈیا پر سونے کے زیورات دکھانا مہنگا پڑ گیا، کیونکہ ویڈیو اپ لوڈ کرنے کے اگلے ہی دن چور ان کے گھر جا پہنچے اور لاکھوں روپے مالیت کے زیورات سمیت دیگر قیمتی اشیا لے اڑے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مدھیہ پردیش کے علاقے شیوپوری سے تعلق رکھنے والی رچنا گجر، جن کے سوشل میڈیا پر تقریباً ایک لاکھ فالوورز ہیں، عموماً سماجی مسائل پر ویڈیوز بناتی ہیں اور زیادہ تر مواد اپنے گھر میں ہی ریکارڈ کرتی ہیں۔

چند روز قبل انہوں نے ایک وی لاگ شیئر کیا جس میں گھر کے مختلف حصے دکھانے کے ساتھ ساتھ وہ خود زیورات پہنے ہوئے تھیں جبکہ مزید زیورات سامنے رکھ کر ان کے بارے میں بات بھی کر رہی تھیں۔ ویڈیو کو معمول کے مطابق اچھا رسپانس ملا مگر اس کے بعد ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔

رپورٹ کے مطابق رات تقریباً دو بجے کچھ نامعلوم افراد ان کے گھر میں داخل ہوئے، گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کیا اور تلاش کے بعد وہی زیورات لے گئے جو ویڈیو میں دکھائے گئے تھے۔ خاتون کے مطابق چور تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کے زیورات کے علاوہ دیگر قیمتی سامان اور حتیٰ کہ انرجی ڈرنکس کا ایک کارٹن بھی ساتھ لے گئے۔

رچنا گجر کا کہنا ہے کہ گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے موجود تھے تاہم ملزمان نے چہرے ڈھانپ رکھے تھے اور کیمروں کا رخ بھی موڑ دیا، جس کی وجہ سے شناخت ممکن نہیں ہو سکی۔ انہوں نے نوار پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرا دیا ہے۔

پولیس حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے، جس میں کچھ افراد کو کیمرے کا رخ تبدیل کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔

اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا گھروں کی قیمتی اشیا کو عوامی پلیٹ فارمز پر دکھانا محفوظ ہے یا نہیں اور صارفین اس حوالے سے مختلف آرا کا اظہار کر رہے ہیں۔

 
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