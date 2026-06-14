یورپی یونین نے میٹا کو واٹس ایپ میں تھرڈ پارٹی اے آئی اسسٹنٹس کی مفت رسائی بحال کرنے کا حکم دے دیا۔
گزشتہ برس نومبر میں ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے واٹس ایپ پر تھرڈ پارٹی چیٹ بوٹس (بیرونی اے آئی اسسٹنٹس) کی رسائی بند کر دی تھی حالانکہ کمپنی کا اپنااے آئی چیٹ بوٹ ایپ کے اندر موجود ہے۔
حال ہی میں یورپی یونین کے ریگولیٹرز نے اس معاملے پر سخت اعتراض اٹھایا ہے اور خاص طور پر یورپی کمیشن نے میٹا کو حکم دیا ہے کہ وہ واٹس ایپ پر حریف جنرل پرپز اے آئی اسسٹنٹس کی مفت رسائی بحال کرے اور اسے اس وقت تک برقرار رکھے جب تک کمپنی کے خلاف جاری اینٹی ٹرسٹ تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتیں۔
یورپی کمیشن کے مطابق یہ اقدام اس لیے ضروری ہے تاکہ تیزی سے بڑھتی ہوئی اے آئی مارکیٹ میں مقابلے کو شدید اور ناقابلِ تلافی نقصان پہنچنے سے روکا جا سکے کیونکہ ابتدائی جائزے میں میٹا کا طرزِ عمل یورپی مسابقتی قوانین کی خلاف ورزی کرتا دکھائی دیتا ہے۔
میٹا کے خلاف تحقیقات کا آغاز دسمبر میں ہوا تھا جب کمپنی نے واٹس ایپ پر تھرڈ پارٹی اے آئی چیٹ بوٹس پر پابندی عائد کی۔ بعد ازاں فروری میں کمیشن نے ابتدائی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فوری عبوری اقدامات ضروری ہو سکتے ہیں تاکہ میٹا کی پالیسی سے مارکیٹ کو ناقابلِ تلافی نقصان نہ پہنچے۔
اب جاری ہونے والا حکم انہی عبوری اقدامات کا حصہ ہے۔