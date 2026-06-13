بحرِ ہند کی گہرائیوں میں موجود لاکھوں سال قدیم قبرستان

محققین کی جانب سے اس قبرستان کی لمبائی تقریباً 745 میل بتائی جا رہی ہے

ویب ڈیسک June 13, 2026
facebook whatsup

بین الاقوامی محققین کی ایک ٹیم نے بحرِ ہند کی تقریباً 23 ہزار فٹ گہرائی میں ایک عظیم الشان وہیل کا قبرستان دریافت کیا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 745 میل بتائی جا رہی ہے۔

یہ حیرت انگیز دریافت جنوب مشرقی بحرِ ہند کے ڈائمینٹینا فریکچر زون میں ہوئی، جہاں وہیلوں کی باقیات کے ساتھ ساتھ کئی ایسی جاندار انواع بھی ملیں جو پہلے کبھی کہیں اور نہیں دیکھی گئیں۔

محققین کو یہاں جیلی فش، ٹیوب وارمز، برٹل اسٹارز، سمندری کھیرے، اسکواٹ لابسٹرز اور نمکین پانی کی سیپیاں ملیں، جن میں سے بعض ممکنہ طور پر سائنس کے لیے بالکل نئی انواع ہیں۔

سائنس دانوں کے مطابق اس مقام پر موجود کچھ وہیل باقیات کی عمر 53 لاکھ سال تک پرانی ہو سکتی ہے، جو اسے دنیا کے قدیم ترین سمندری قبرستانوں میں شامل کرتی ہے۔

سمندر کی تقریباً 4 میل گہرائی میں واقع یہ زیرِ آب ’شہرِ خموشاں‘ نہ صرف وہیلوں کی قدیم باقیات سے بھرا ہوا ہے بلکہ ایسے جانداروں کا بھی مسکن ہے جنہیں سائنس نے شاید ابھی تک باضابطہ طور پر شناخت نہیں کیا۔

یہ غیر معمولی تحقیق اٹلی، چین اور نیوزی لینڈ کے سائنس دانوں کی مشترکہ ٹیم نے انجام دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹی-ریکس کے چمڑے سے بنا بیگ فروخت نہ ہو سکا

Express News

روبِک کیوب کے شوقین نوجوان نے نیا ریکارڈ بنا ڈالا

Express News

امریکی شہری نے جلتی مشعلوں کے ساتھ کرتب دِکھا کر نیا ریکارڈ بنا ڈالا

Express News

بحرِ ہند کی گہرائیوں میں موجود لاکھوں سال قدیم قبرستان

Express News

امریکی شہری نے ایک ہی نمبر کے تین ٹکٹوں سے بڑا انعام جیت لیا

Express News

یوٹیوبر کو زیورات کی نمائش مہنگی پڑ گئی، چوروں نے گھر لوٹ لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو